Gran velada aniversario de Coral Reencuentro

La Municipalidad de Nueve de Julio desarrolló el Concierto Aniversario de Coral Reencuentro, que se realizó el sábado pasado a las 20:30 hs. en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

La reconocida agrupación coral local, dirigida por el Prof. Amílcar Bergera, celebró 37 años de trayectoria ininterrumpida, compartiendo con el público un espectáculo abierto y gratuito.

En esta ocasión especial, acompañaron como invitados el Conjunto Vocal Indecorus, bajo la dirección de Mauro Choque, y el Coro Orfeón Madrigal Junín, dirigido por Mercedes Capurro, quienes enriquecieron la velada con su participación.

