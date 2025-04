Gran noche para la segunda edición del «Chorirock» solidario

La noche del sábado entró en calor al ritmo del ChoriRock Solidario, un evento que reunió a vecinos y vecinas de la ciudad para que puedan disfrutar de música en vivo, gastronomía y solidaridad, a total beneficio del Hogar del Niño.

En un ambiente festivo y con un line up de bandas y artistas locales como Dear John and the Lab Machines, The Cornalits y Jaqueca todos se olvidaron del frío. Además, el grupo de Country Line Dance de 9 de Julio, comandado por su profesora Alicia.

El evento también contó con un paseo de artesanos, donde emprendedores locales ofrecieron sus productos y opciones para toda la familia. Organizado con un fin 100% solidario, el ChoriRock no solo ofreció una propuesta cultural y gastronómica, sino que además demostró, una vez más, el espíritu solidario de la comunidad nuevejuliense.