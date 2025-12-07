Gobierno: Calma digital después de la tormenta

El gobierno transitó el mes de noviembre sin mayores sobresaltos. El triunfo en las legislativas y la calma en la economía provocaron una baja en los cuestionamientos al presidente tanto en la calle real como en la online.

El último mes se transformó en un respiro inesperado para el gobierno de Javier Milei. Tras un año atravesado por la volatilidad política y social, el clima post electoral modificó la conversación digital: menos ruido, menos conflicto y un repunte en la positividad del Presidente. Según el informe de Ad Hoc, fue directamente el mes con menor volumen de menciones a Milei desde el inicio de su mandato, una tendencia que lo favoreció.

El oficialismo ingresó así en lo que los analistas llaman la “tercera etapa” del gobierno: un período donde la percepción de estabilidad empieza a asomar y se combina con un mayor control de agenda. La conversación pública, marcada en meses previos por sobresaltos, escándalos y choques legislativos, bajó varios decibeles y permitió una recomposición en la imagen presidencial.

El dato más relevante es concreto: 4,3 millones de menciones sobre Milei a lo largo del mes, muy por debajo de los picos anteriores. Esa caída, lejos de ser un problema, fue una buena noticia para la Casa Rosada: con menos exposición forzada, la positividad digital superó a la negatividad por segundo mes consecutivo, algo que no ocurría en todo el 2025.

La oposición, golpeada por el resultado electoral, casi no intervino en la conversación online. La falta de protagonismo de sus figuras –incluidos Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner– generó un escenario limpio para el oficialismo. Kicillof, de hecho, volvió a concentrar menciones mayoritariamente negativas, empujado por sus cruces con el gobierno nacional y las repercusiones posteriores a su derrota.

Aun así, no todo fue calma para el mileísmo. La causa ANDIS, que ya venía acumulando tensión, volvió a golpear la imagen digital de Karina Milei, que registró 8 de cada 10 menciones negativas. El avance judicial, la renuncia de Ornella Calvete y el pedido de detención de Diego Spagnuolo reactivaron el interés digital, que llegó a superar en un 60% el volumen de la conversación sobre la causa Cuadernos, pese a los intentos de la militancia libertaria por instalar esta última.

Otro de los inesperados protagonistas del mes fue la AFA. Los conflictos tras la entrega del título a Rosario Central, las sanciones a Estudiantes y las denuncias por documentación adulterada generaron 2 millones de menciones, equivalentes a la mitad de las que tuvo Milei. Las comunidades libertarias incluso se sumaron para exigir la intervención del organismo, intensificando el ruido alrededor de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Hacia fin de mes, el balance quedó claro: Milei mejoró su imagen digital cuando la conversación bajó de intensidad. La estrategia menos confrontativa, el silencio relativo de la oposición y la ausencia de grandes escándalos en la órbita presidencial directa explicaron el repunte. Sin embargo, la causa ANDIS continúa como un flanco abierto que afecta no solo a Karina, sino a la percepción general del gobierno.

El desafío, según los analistas, será comprobar si esta estabilidad es un episodio pasajero o el inicio de una nueva etapa donde el oficialismo logre consolidar acuerdos políticos y sostener la gobernabilidad que hoy aparece, apenas, en construcción.(La Tecla)