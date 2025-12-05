Gigante golosinero en stand by por caida de ventas

La filial argentina de la multinacional de confitería y galletas Mondeléz ha detenido completamente la producción en su megaplanta de Pacheco, provincia de Buenos Aires, una decisión calificada como inédita en la historia de la compañía.

El motivo se debe a una fuerte caída en el consumo y las ventas de sus productos, que incluyen marcas líderes como Oreo, Milka, y Beldent. La paralización es por dos semanas, extendiéndose hasta el próximo año.

Los 2300 empleados de la planta fueron enviados a una semana de vacaciones obligatorias y una semana adicional de licencia paga.

Mondeléz Argentina reportó haber vendido aproximadamente 13.000 toneladas menos este año que el anterior, reflejando el impacto de la recesión económica.Sergio Escalante, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), confirmó que «esto no había ocurrido nunca» y lo atribuyó a la situación económica actual. Aunque la empresa garantizó el pago de sueldos y aguinaldos, existe preocupación entre los trabajadores por posibles despidos futuros si la recesión persiste.