Gestiones para retener al “Equipo de Gervacio”

La productora y dirigente de la filial local de la Federación Agraria Argentina se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a la situación del equipo de Vialidad provincial destacado desde septiembre del año pasado en el distrito para la reparación de distintos caminos ante la contingencia por la abundancia de lluvia caída que provocó anegamiento de campos e incomunicación de localidades, parajes y establecimientos escolares.

Gorza destacó la importancia de la continuidad de ese equipo en el partido, cuya prorroga de permanencia se logró gestionar hasta el 15 de marzo próximo. El ‘equipo de Gervacio’ como popularmente se lo conoce en el ámbito rural porque es conducido por el agente Hugo Gervacio y otros ocho agentes desde distintos puntos de la provincia: “en realidad su nominación es ‘equipo de emergencia’ y como su nombre lo indica está armado para asistir a situaciones específicas y no tiene equipamiento propio, sino que se arma con distintas máquinas (retro, motoniveladoras, camiones) de las distintas direcciones de vialidad regionales. El armado de ese equipo – hombres y máquinas- arrancó en marzo de 2025 cuando el trágico temporal en Bahía Blanca (16 muertos y miles de evacuados y auto evacuados) y siguió hasta llegar a 9 de Julio donde permaneció desde septiembre del mismo año”.

Foto gentileza El Regional Digital



También agregó que la semana pasada cuando ya era inminente el traslado a la zona de French “ nos avisan que tienen que volverse porque había una orden superior de Vialidad que tenían que desarticular 9 de Julio y que se daba por concluida la situación aquí, entendiendo que era un equipo de emergencia y que el problema más grave ya había pasado. Para nosotros fue un ‘balde de agua fría’ porque sabemos que el municipio en este momento de 11 motoniveladoras que tiene solamente 2 están operativas, el resto están rotas, por lo que no había manera de hacer estos trabajos que estaban pactados, entre ellos el 077 que se lo llama el ‘camino de la Virgen’ -por una virgencita ubicada ni bien se baja de la ruta 65 hacia Bacacay y la escuela de ‘El Chaja’ con la localidad de 12 de octubre. Ese camino todavía tiene partes que todavía son muy difíciles de transitar, sin agua, pero muy deteriorado con muchos pozos y se trata de un camino troncal, donde sale la producción de una zona muy grande pero además es una zona por donde pasa el tendido eléctrico para una amplia zona rural y a la localidad de 12 de octubre y que atiende la Cooperativa eléctrica de French”.



Foto gentileza El Regional Digital

Ante la situación creada -el inminente retiro del equipo- Gorza señaló que “empezamos las gestiones porque todo el mundo estaba de vacaciones (sic) intendenta y secretario de Obras y servicios públicos” Y remarcó la ayuda recibida de la concejal Julia Crespo con las gestiones políticas ante funcionarios provinciales: “nos ayudó muchísimo, con la gente de Vialidad, con la de Hidráulica, buscando otras retroexcavadoras, que por favor dejen este equipo, viajes a La Plata, muchas gestiones durante dos días y así finalmente se logró que el quipo se quede hasta el 15 de marzo que se va a estar instalando en French”.

“Rescato -agregó Gorza- que, si bien las cuestiones administrativas nos superan, pero es importante que cuando suceden estas cosas. si estamos ahí y nos movemos en bloque e insistimos por todas las líneas. posibles tenemos respuesta. Estamos trabajando en conjunto con la Cooperativa Eléctrica de French, con el delegado de la localidad que nos ayudó a conseguir una casa donde se va a hospedar el equipo de trabajo”.

También referenció el financiamiento del equipo, el impacto del clima en los caminos y la profundidad de los pozos, las gestiones de la presidenta de la Federación agraria Argentina, Andrea Sarnari. Además, la necesidad de visitas oficiales y el estado del parque automotor municipal y la propuesta del consorcio mixto público privado para el futuro arreglo de caminos para quienes transitan la ruralidad.