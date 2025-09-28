Gentile y un nuevo frente judicial: Denuncia por estragos causados por inundaciones

La intendente de 9 de Julio María José Gentile ya está bajo investigación judicial en Mercedes por casos como “Nandi / Coaching Ontológico” y por omisión de impulsar juicio político tras la condena de la Jueza de Faltas Florencia Valinoti. Ahora, productores de la cuenca A3 presentaron una denuncia penal en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen por “estragos derivados de inundaciones”, señalando omisiones e incumplimientos de sus funciones como autoridad del Comité Hídrico, con responsabilidad en daños causados por inundaciones que afectaron miles de hectáreas productivas.

El presente reclamo proviene de productores del área de la cuenca A3 del río Salado, afectados por inundaciones, que habrían sido agravadas por acciones u omisiones del Estado. La denuncia fue radicada en la Fiscalía N.º 2 de Trenque Lauquen, bajo la intervención del fiscal Tomás O’Reilly, y apunta no solo contra Gentile, sino también contra el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, y funcionarios provinciales vinculados a la Autoridad del Agua (ADA) y a la Dirección de Hidráulica Provincial.

Los denunciantes imputan tres delitos:

– Estrago por inundación (arts. 186, 189 y concordantes del Código Penal): por considerar que hubo una acción u omisión que resultó en daños extensos a tierras productivas y daños sociales.

– Omisión impropia: por su rol como autoridad garante del Comité de Cuenca A3, al no haber adoptado acciones preventivas o correctivas exigidas por su función.

– Incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal): al haber omitido funciones que la normativa le asigna en tareas de control, supervisión o mantenimiento hidráulico.

El escrito sostiene que “la conducta de los denunciados se enmarca en los delitos de estrago por inundación (…) en concurso real con omisión impropia (…) e incumplimiento de los deberes de funcionario público.”

Con esta nueva causa, Gentile acrecienta un frente judicial que podría tener consecuencias institucionales y políticas. En el fuero de Mercedes debe responder ya por los casos vinculados al manejo de recursos municipales y la responsabilidad administrativa por no promover sanciones a autoridades judiciales locales. Ahora, en el territorio de Trenque Lauquen, podría enfrentar un proceso penal con impacto regional, ya que la denuncia involucra a múltiples municipios de la cuenca A3.

Si la Justicia acepta avanzar con la investigación y logra establecer alguna responsabilidad, podría derivar en embargos, medidas cautelares o presión política para que la intendente de cuenta de su gestión hidráulica y de cuencas. También complica su posición ante su propio frente político local, que ya viene exigiendo respuestas en cada uno de los casos pendientes.

La gestión municipal deberá ofrecer una respuesta concreta, con documentación hidráulica, roles oficiales del Comité de Cuenca y datos técnicos que esclarezcan su actuación. La Fiscalía y el Ministerio Público definirán si existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio.

Mientras tanto, Gentile encara una presión judicial creciente que la ubica bajo el escrutinio no solo del electorado sino también de distintos fueros provinciales. En su contra, no solo pesa la acusación por pérdida de fondos u omisiones administrativas, sino ahora una demanda penal por daños ambientales y productivos que alcanza más allá de los límites del partido de 9 de Julio.