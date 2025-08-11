Gentile compartió un encuentro con autoridades del Rotary Club

En la tarde del sábado, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, compartió un grato encuentro en la sede del Rotary Club local, oportunidad donde la entidad realizó un encuentro que dio continuidad a su proyecto “Creciendo juntos”, por medio del cual la entidad regala un árbol a bebés menores de un año, con el objetivo de que cada niño crezca junto a un árbol.

En la oportunidad, la mandataria, acompañada de autoridades rotarias, encabezadas por su presidente, Ana Inés Barroso, destacó la importancia de esta iniciativa, iniciada en junio de 2022, con mucho éxito; a la vez que agradeció el aporte de la entidad hacia el municipio, con la donación de 90 ejemplares que serán colocados en distintos espacios públicos de la ciudad, en una campaña que comenzó días atrás en el autódromo municipal y continuará en diferentes barrios.

“Esta campaña está dirigida no solamente a los recién nacidos sino también a las instituciones, ya que faltan árboles en distintos puntos de la ciudad”, señalaron desde la ONG, que en el mismo acto entregó también nuevas especies a la Subcomisión de Tenis del Club Atlético San Martín.