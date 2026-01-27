Futsal: final a pura fiesta y LPS campeón

Como en las jornadas finales de años anteriores, resultó una noche espectacular la última fecha del Torneo de Futsal 2026 del Club Atlético 9 de Julio, en un gimnasio desbordado de espectadores que aplaudieron las jugadas y participaron activamente en el show intermedio y en lo deportivo consagró campeón al equipo de LVS, que en el partido final venció a Nuevas Tierras 4 a 0.

La actividad comenzó puntual, con el partido por el 5° y 6° puesto, con cantidad de goles y muy buenas jugadas, imponiéndose El Rancho Agro a Doña Tota 8 a 7; luego, por el 3° y 4° puesto, Cerveceros comenzó ganando con comodidad 3 a 0 pero se produjo una notable reacción de Manga de Gatos, que pasó al frente 5 a 3 y terminó 5 a 4 con un gol final de Cerveceros.

Luego hubo, como todos los años, un show intermedio, con un colorido juego de luces y una demostración de destreza del equipo de competición de Patín Artístico del Club, finalizando con la presentación de la batucada “Ruidosos del Oeste”, para dar paso a la esperada final, entre LPS y Nuevas Tierras, en un partido que por tratarse de la final se esperaba mayor paridad, pero, el ganador, con un magnífico desempeño se impuso con claridad no permitiendo en ningún momento la reacción rival, como lo indica el tanteador final 4 a 0.

Terminado el partido y los festejos, se procedió a la ceremonia de entrega de premios, al campeón y al 2° y 3° y al goleador del torneo, Federico Torres, de Cerveceros, al jugador del torneo, Valentín Álvarez, de LPS y a la valla menos vencida, Nicolás Arostegui, también del campeón, finalizando así esta nueva versión del torneo de Futsal, que ya está incluido en la agenda del primer mes de cada año para las noches Nuevejuienses.