Flexas : «El Festival del Queso excede a la gestión, es una fiesta de la producción»



Faltan horas nomás para que se ponga en marcha la séptima edición del Festival del Queso, una de las marcas registradas de Los Toldos. Año tras año el encuentro sirve como promoción de la producción quesera que es uno de los fuertes del distrito. Franco Flexas, intendente de Gral. Viamonte, dialogó con «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) sobre los preparativos de esta nueva edición y lo que significa para su distrito.



Franco Flexas: La verdad es que nos preparamos con muchas ganas. Es una fiesta que ha crecido. Vos sabés que es una fiesta particular, porque en realidad el queso siempre fue conocido en nuestro distrito, pero nunca tuvo un evento que le diera una dimensión mayor y que ayudara también a un montón de productores a hacerse conocidos. Así que esto va creciendo año a año, se han sumado cada vez más, se ha generado esta situación local porque también genera un movimiento económico muy importante para todo el distrito, así que la verdad que ya hoy te diría que se vive con mucha alegría.

Un Plan Perfecto: Tiene un epicentro en lo que es la ciudad cabecera ahí con distintas actividades y después, por supuesto, la recorrida por los distintos establecimientos productores de queso. En ese sentido, ¿cómo lo van preparando a lo largo del año y cuáles son las novedades para esta edición?

Franco Flexas: Bueno, ya cuando termina el festival empiezan las charlas sobre qué cosas habría que mejorar para el año que viene. Se determina la fecha, así que en realidad es un trabajo de todo el año donde se van mejorando algunos pequeños aspectos y en otras se va innovando. Por ejemplo, lo de la Ruta del Queso ya es… en los primeros años era algo que promocionaba el municipio y que llevaba adelante el municipio. Hoy ya es una actividad que llevan adelante cada una de las queserías y creo que eso le da una impronta además más importante porque todos los queseros se van apropiando de la fiesta y van haciendo cada uno de esos eventos contándolo, preparándolo y produciéndolos como ellos los sienten, ¿no?, contándole a la gente que va a recorrer su historia, todo desde su visión y no desde la del municipio. Así que es lo que nosotros queríamos, ¿no?, de que se vayan apropiando de la fiesta.

UPP: Claro, que trascienda la eventual gestión, ¿no?, y que sea algo propio de la localidad.

Franco Flexas: Es lo ideal (risas). Que además el festival exceda a la gestión y que sea apropiado por toda la producción, porque yo digo que esta es una fiesta de la producción, ¿no?, por supuesto primeramente del queso, que es el producto más conocido, pero también del resto de los productos que se hacen localmente. Y si excede una gestión, lo bueno es que no va a depender de los vaivenes de los partidos políticos ni de quien esté gobernando, sino de algo mucho más fuerte que tiene que ver con conocer este producto. Por eso también digo que no son importantes para mí los eventos musicales ni tampoco llamamos a que venga ningún artista reconocido nacionalmente, porque en realidad el único llamador tiene que ser el queso, la producción, y este es el puntapié para venir a pasar un fin de semana hermoso.

UPP: Esto significa, en el caso de ustedes es esta fiesta, este festival, pero después cada localidad es bueno que logre tener algo así, algo propio en el cual se convierte en anfitrión de la zona, porque esto para ustedes imagino que es, como lo es para Bragado la Fiesta del Caballo eventualmente, abrir las puertas y que vengan o que vaya gente de distintos distritos.

Franco Flexas: Tal cual. Es que en eso hemos dividido muy bien el sentido de la fiesta, porque a veces estas fiestas se hacen porque ya se venían haciendo, entonces es como que hay una inercia de «bueno, como siempre se hizo, lo continuamos». Nuestra idea fue posicionar las tres fiestas que tenemos de manera diferente. Porque nosotros tenemos los carnavales, que los carnavales entendemos de que es algo mucho más local e interno, que es del distrito porque es el momento donde se encuentra la familia viendo las comparsas, jugando a la espuma, comiendo un choripán… y es donde se encuentra el pueblo jugando, divirtiéndose en un evento que capaz no ves sino durante un año, pero lo ves en el carnaval. Pero después tenemos dos eventos que sí son para afuera. Uno es este, el Festival del Queso, que está bien pensado para la región y para toda la provincia de Buenos Aires en principio, más allá de que vienen de otras provincias Y después la Fiesta Mapuche que le llamamos nosotros, que antes era del Telar Mapuche, pero que en realidad tiene que ver con mostrar la cultura mapuche, que capaz es un público menor el que viene, pero está también pensado para que venga un público de afuera. Entonces, hemos diseñado y pensado en estos años este posicionamiento, ¿no?, de dos fiestas que sean para afuera y una fiesta que es muy local.

UPP: Y por supuesto para hacer este tipo de cosas hace falta infraestructura más allá de recursos, en mayor o menor medida. Pero para un evento como el de este fin de semana, que son dos días, un fin de semana largo, ¿cómo está la cuestión hotelera y todo lo que implica? Porque más allá del festival, implica un movimiento para la ciudad.

Franco Flexas: Ya hace meses que no hay más lugar (risas). Denota la necesidad que nosotros tenemos de recuperar el hotel, un hotel que había y que por una cuestión institucional entre dos instituciones la verdad no se ha podido llevar adelante la remodelación, pero para esta fecha tenemos que trabajar con las oficinas de turismo de Junín y de 9 de Julio para que la gente que se quiera quedar, por lo menos se pueda quedar a 50 km, lo más cerca que queda del distrito, porque las camas están todas ocupadas desde hace meses.

UPP: Es un buen síntoma eso.

Franco Flexas: Es muy bueno, muy bueno, porque habla de que en un momento también difícil económicamente, la gente quiere venir a conocerlo, que también es una demanda social que se está pasando, ¿no?, que la gente quiere salir. Viste que después de la pandemia hay mucha gente que necesita recorrer, salir. Existe mucho este turismo regional y de fin de semana, y la verdad que nosotros vemos que eso se mantiene.

UPP: ¿Tu debilidad cuál es? De queso me refiero

Franco Flexas: Sí, el Gouda y hay uno… hay uno que me gusta más, no voy a decir la fábrica (risas), pero después de otra fábrica me gusta el que viene con morrón, hay uno con orégano… La verdad es que me gusta la variedad. Así que nada, como todos. La verdad que el paladar se acostumbra a un muy buen queso y eso después complica cuando hay que ir para otro lado (risas).

UPP: En un festival así también son los momentos en los cuales aprovechás los beneficios del cargo, ¿no?

Franco Flexas: Sí… no tanto, eh, porque en realidad…

UPP: Pero algún obsequio: «Tome, señor intendente, tome»…

Franco Flexas: No, no me regalan nada. No, no, no (risas). Capaz que el primer año algún queso, pero no, no me regalan absolutamente nada.Lo bueno es que muchas queserías cortan y dan a probar a la gente, así que comemos un poquito de ahí. Pero no, nosotros que vivimos en Los Toldos tenemos el queso a disposición y en realidad comemos todo el año, así que ya es parte de nuestra comida diaria.

Por último, el intendente le abrió las puertas a toda quella persona que vaya a disfrutar de lo que, seguramente, será otra gran fiesta regional: «Los invito a que vengan a ver productos y una fiesta muy linda. Como digo, es un festival de la producción donde van a ver más de 100 emprendedores de diferentes tipos y, por supuesto, las queserías que son el centro y el orgullo nuestro. Para pasar un fin de semana diferente, así que los invito a toda la gente de la región y, por supuesto, a toda la gente local a que venga, que pase un buen sábado. Mañana hasta el mediodía nos figura de que puede haber algo de lluvia, así que cuando lo inauguremos ya no va a haber más lluvia, capaz que el clima está más o menos, pero entre sábado y domingo va a ser una buena jornada para poder estar y recorrer».