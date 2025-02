Fin de semana de capacitación para Bomberos Voluntarios de nuestro partido

Por otro lado, el Destacamento N1 de Patricios, durante el mismo fin de semana, también se capacitó en «MATPEL» (materiales peligrosos) y recibieron en el Club Atlético Patricios al Cuerpo activo de Comodoro Py y Bomberos de Bragado.

La capacitación estuvo a cargo del cuartel Central de 9 de Julio contando con la presencia del Oficial Auxiliar de Dotación Santiago Barreau, Sub Oficial Ayudante Maximiliano Baraibar y el Sub Oficial Ayudante Andrés Matiauda Andrés que fue el encargado junto con el Sub oficial Ayudante de Primera Nicolas Cánepa, de lklevla instrucción.