Feriados: cronograma de recolección de basura

La Municipalidad de Nueve de Julio anunció que el servicio de recolección de residuos domiciliarios operará de manera habitual durante el lunes, aunque se suspenderá totalmente el martes 24. En lo que respecta a las tareas de carpido y la recolección de materiales reciclables en las zonas 1 y 2, las autoridades informaron que no habrá actividad en ninguno de los dos días.

Sin embargo, los vecinos de la zona 3 que disponen de residuos reciclables verán su cronograma respetado, ya que el servicio se mantendrá activo el martes 24 según lo previsto.

Ante estos cambios, el municipio ha emitido un pedido especial a la comunidad para evitar el retiro de basura en los días sin servicio, con el objetivo de prevenir la acumulación de desechos en la vía pública y mantener la higiene de la ciudad.