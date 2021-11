Falta de política de seguridad

(Por Dr. Martín Luis Viera, Pte. Asociación “Seguridad ciudadana en el 9”)

Desde nuestra “asociación seguridad ciudadana en el 9”, manifestamos en primer término nuestras condolencias a la familia de la víctima del asesinato cometido este fin de semana, repudiamos enérgicamente toda manifestación de violencia, y denunciamos nuevamente la ineficiencia de las autoridades de la subsecretaria de seguridad.

En el año 2019 comenzamos con nuestro reclamo de re apertura del destacamento de ciudad nueva, el pedido del plan elaborado en materia de seguridad, el reforzamiento de la presencia policial en ciudad nueva, para cumplir el objetivo de prevención, alertamos que en dicha jurisdicción se cometían un alto porcentaje de los delitos de todo el partido, que en la misma viven aproximadamente 13.000 personas y sin embargo no hay presencia policial permanente.

En varias oportunidades el Sr. Sub secretario hizo público que prefería tener hombres de recorrida y no en un puesto de vigilancia fijo, como es el destacamento. En este caso no hubo ni uno ni otro. Además son reiteradas las ocasiones en la cual manifestó que si había plan de seguridad los ciudadanos no debíamos conocerlo. Los resultados están a la vista.

Robos diarios, los neumáticos de los transportistas, las faenas rurales que son casi diarias, y el lamentable hecho ocurrido este fin de semana con el asesinato de un joven de 18 años

El jefe inmediato, el Sr Secretario de gobierno, abaló en todo momento el proceder del funcionario a su cargo, al igual que el intendente municipal.

Lamentablemente tomamos conocimiento que este fin de semana, ocurre un asesinato A ESCASOS 70 MTS DEL DESTACAMENTO POLICIAL DE CIUDAD NUEVA, ya habían ocurrido robos, agresiones, etc. Hoy la ineficacia, la tozudez, se lleva la vida de un vecino de 18 años.

Hace aproximadamente 20 días pedimos que los representantes de los vecinos -osea los concejales- citen al ámbito del recinto al Sr. Sub secretario de seguridad a fin que rinda cuentas de su tarea al frente de dicha cartera, en el día de hoy ampliaremos dicha solicitud al Sr secretario de gobierno.

La nota ingresada al Honorable Consejo Deliberante (HCD) lleva el número 493, el día martes 30 en la última sesión con esta conformación del consejo puede ser tratada, “para ello se necesita que al menos un concejal pida lectura de la misma y la envíen a comisión correspondiente”.

Ante tal circunstancia solicitamos a los señores concejales PAOLO BARBIERI, HORACIO BAGLIETTO, YAMILA BONELLO, MARIA LAURA FIORINI, JUAN FRANCISCO FORTTE, FRANCA NINA LOMBARDO, FERNANDA GIL, GRACIELA ISTURIZ,DIEGO SPINETTA, LUIS IGNACIO MATO, FERNANDO VALINOTI, JULIA CRESPO, JUAN PABLO GAGLIANO, ANDREA BUCETA, NANCY GRIZUTTI, CRISTIAN MARTIN, SEBASTIÁN MALIS y JUAN PABLO PARISE, que de manera unánime pidan la lectura, la posterior citación del subsecretario de seguridad, secretario de gobierno, a fin de que expongan sobre el plan de seguridad para nuestros vecinos. El interés general de la seguridad de los vecinos ojalá sea el punto de encuentro y partida para una ciudad mejor.

Dr. Martin Luis Viera – Pte. Asociación seguridad ciudadana en el 9.