Falleció Guillermo Salatino, la voz del tenis

El mundo del periodismo y el deporte lamentaron la muerte de Guillermo Salatino, una de las figuras más emblemáticas y respetadas de la comunicación en Argentina y el circuito internacional del tenis. Salatino, cuya carrera se extendió por más de cinco décadas, falleció dejando un vacío irreemplazable en las cabinas de transmisión y en las redacciones donde forjó su reputación como un analista frontal, apasionado y de una ética profesional inquebrantable.

Reconocido por su tono firme y su profundo conocimiento técnico, “Salata” no solo narró los hitos más importantes del tenis moderno, sino que se convirtió en un testigo privilegiado de la historia. Fue un cronista esencial de la «Legión Argentina» y un referente para las nuevas generaciones de comunicadores. Su presencia era una constante en los torneos de Grand Slam, donde su labor fue distinguida en múltiples ocasiones por las máximas autoridades del tenis mundial, incluyendo el prestigioso premio «Services to Tennis» de la ITF.

A lo largo de su trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos, Salatino se distinguió por su capacidad para humanizar a los atletas sin perder la objetividad crítica. Su estilo, directo y sin concesiones, le valió el respeto de jugadores de la talla de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, así como de sus colegas internacionales. Más allá de su especialización en el deporte de la raqueta, su versatilidad le permitió cubrir múltiples disciplinas, siempre con el rigor que caracterizó su obra.

La noticia de su partida ha generado una ola de tributos en redes sociales y medios de comunicación, donde deportistas, periodistas y aficionados coinciden en señalarlo como un maestro de la profesión. Su legado permanece no solo en sus crónicas y libros, sino en la memoria de un público que encontró en su voz el puente perfecto para entender y disfrutar del tenis. Argentina despide hoy a un periodista que hizo de la honestidad su bandera y del deporte su forma de vida. Game, set y match, “Salata”! Se lo va a extrañar.