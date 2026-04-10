FAA local presentó proyecto de Consorcio Vial Rural

La filial local de la Federación Agraria Argentina presentó a la intendente María José Gentile un proyecto para crear un Consorcio Vial Rural. La iniciativa busca transformar la gestión de la infraestructura básica en el distrito a través de un modelo participativo que optimice los recursos municipales y garantice la transitabilidad en las zonas productivas.

El encuentro, que contó con la presencia de representantes de la Secretaría de Obras Públicas, marcó el inicio de una evaluación formal por parte del Ejecutivo municipal sobre una propuesta que pretende resolver una problemática histórica. El eje central del proyecto es la generación de soluciones sostenibles que integren tanto la mejora de la red vial como la gestión hidráulica, entendiendo que ambos factores son inseparables para el desarrollo de la vida cotidiana y la educación en la ruralidad.





Desde la entidad agropecuaria subrayaron que este compromiso de trabajo conjunto con el municipio y la provincia no implica abandonar el rol crítico de la institución. Los representantes dejaron en claro que mantendrán la exigencia de rendición de cuentas y el respaldo a los productores que, ante la falta de respuestas, decidan optar por la vía judicial. Según destacaron, la propuesta nace del conocimiento directo de las dificultades territoriales y de la necesidad de respuestas técnicas concretas.

Para fortalecer la viabilidad del consorcio, miembros de la Federación Agraria se encuentran actualmente cursando una diplomatura especializada en caminos rurales dictada por el Consejo Federal de Inversiones. Esta formación técnica se suma al respaldo institucional de Andrea Sarnari, presidenta nacional de la entidad, lo que otorga al proyecto una dimensión federal. Por su parte, la intendenta Gentile se comprometió a analizar el documento y coordinar una devolución técnica para definir los próximos pasos de esta articulación público-privada.