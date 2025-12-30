Exitosa noche violeta

Gran convocatoria tuvo la tercera edición del festivasl Violeta en Facundo Quiroga. Cerca de mil personas estuvieron disfrutando en las instalaciones del club de una noche agradable con musica y diversión. Si bien se vendieron 860 entradas, los menores de 12 años no abonaban, y había muchos chicos y chicas siendo parte de la fiesta que tenía por objetivo juntar fondos para ayudar a solventar los gastos de la temporada de pileta del club.

Maymun, Kraneo negro, Los Seguidores, Jaqueca, Obreros y La Big Band le pusieron musica a una noche espectacular en la cual tambien hubo diez puestos de artesanos. Desde la organización estaban satisfechos con el resultado ya que comentaron que “ la cantina trabajó muy bien” con lo que la recaudación “fue buena”. Un esfuerzo grande con el trabajó organizativo de más de 50 personas que colaboraron con el corazón violeta a pleno.