Estrena «Estamos al horno»

A las puertas de una nueva edición del ciclo «Agosto a todo Teatro», Sergio Pignataro y Romina Ingrati estuvieron en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) contando la previa del debut. Temporada 36 de este ciclo de teatro amateur, hecho con mucho esfuerzo, dedicación y con el espíritu solidario que encierra toda esta movida. Como lo vive un veterano de mil funciones y la joven debutante que este año cambió el detras de escena por las luces del escenario.