“Estamos en un empate técnico”: Milei destacó que cada voto será decisivo en la provincia

Javier Milei cierra su acto de campaña en Moreno entre tensiones por la seguridad del presidente. El predio elegido presenta múltiples riesgos, según alertó el Ministerio de Seguridad bonaerense, mientras los referentes de La Libertad Avanza responsabilizan a la Provincia por la falta de medidas preventivas.

Milei arrancó su discurso defendió las reformas estructurales impulsadas por su gobierno y acusó al “status quo” de reaccionar con campañas de desprestigio, en referencia a las acusaciones por presuntas coimas en la ANDIS. “Aplicando el manual del socialismo del siglo XXI, empezaron una campaña de desprestigio para atacar la moral, las costumbres y los valores”, afirmó, asegurando que estos intentos finalmente “se terminan cayendo”.

En ese marco, el presidente resaltó decisiones judiciales recientes que respaldan su posición, como la inocencia de Gerardo Milman, acusado durante tres años de hechos relacionados con el intento de magnicidio a Cristina Kirchner. “Lo calumniaron, pero la justicia demostró la verdad”, sostuvo Milei, en un pasaje de su discurso cargado de críticas hacia la oposición.

Milei también arremetió contra lo que consideraba ataques personales de sus adversarios. “Claramente te querían llevar al barro, porque como ellos eran chanchos y sucios, te querían sacar ventaja en el estiércol, pero no lo lograron”, aseguró, y sostuvo que “ya todos tenían conciencia de las operetas inmundas que nos estaban haciendo”.

El presidente advirtió que, más allá de los ataques mediáticos, las operaciones del kirchnerismo podían volverse físicas. “Cuando venían esas operaciones y uno seguía adelante porque sabía que estaba limpio, entonces procedían a la intimidación física”, afirmó, recordando un episodio reciente en Lomas de Zamora donde, según él, le habían arrojado un adoquín mientras estaba con Sebastián Pareja, Espert y su hermana Karina. “Podrían haber matado a cualquiera. Para ellos esto se trataba de poder, y si se tenían que cargar vidas humanas no les importaba. No se olviden que el kirchnerismo inmundo se cargó la vida del fiscal Nisman”, añadió.

Milei sostuvo que todo lo sucedido solo probaba que sus ideas eran más fuertes, porque no recurrían a la violencia para imponerlas, mientras que sus adversarios sí lo necesitaban. “Lo hicieron así toda la vida y lo seguirán haciendo, pero nosotros los vamos a aplastar en las urnas”, aseguró.

El presidente afirmó que a la cobardía de sus rivales le ponían coraje defendiendo el cambio, y a las mentiras les contraponían la verdad de sus ideas. “La batalla contra el kirchnerismo era una batalla moral contra delincuentes y chorros. Estaban asustados porque los bonaerenses y argentinos de bien les habían perdido el miedo, porque finalmente la provincia de Buenos Aires se iba a levantar y gritar Kirchnerismo Nunca Más”, agregó.

Milei también hizo referencia a los últimos sondeos, destacando que todos indicaban un empate técnico. “Eso significaba que podía ganar cualquiera y que un par de votos definirían la fuerza que triunfara. Cada voto individual contaba y valía más que en una elección normal”, señaló, enfatizando la importancia de la participación ciudadana en el cierre de campaña.

“Están asustados y por eso reparten boletas truchas de La Libertad Avanza y el día de la elección redobalarán sus prácticas mafiosas con tal de arañar un par de puntos más. Están dispuestos a cualquier salvajada. Por eso este domingo andá a votar“, completó.

Milei denunció que, en este contexto, el Estado tomaba de rehenes a los que menos tenían, haciéndolos creer que nada de lo que poseían sería posible sin ellos. “Esa es la gran farsa del Estado presente, cuando en realidad es todo lo contrario, algo verdaderamente perverso y miserable”, afirmó. Según el presidente, las autoridades no se detenían ahí: “Siempre que pueden van más allá. Cuando nos impusieron la cuarentena criminal olvidaron las garantías que tanto dicen defender, no tenían prurito en detener gente aleatoriamente y, en muchos casos en la Provincia, directamente desaparecerla”, sostuvo, realizando una grave acusación.

Milei criticó además no perdió oportunidad para criticar a Kicillof, recordando el rol que, a su juicio, tuvo durante la pandemia: “En ese momento, el enano soviético se puso el traje de totalitario más recalcitrante y disfrutó de ese poder absoluto sobre la provincia. Gracias a Dios eso terminó, pero la vida de los bonaerenses no mejoró desde la pandemia ni desde que Kicillof es gobernador; al contrario, es cada vez peor”, agregó, retomando un calificativo de José Luis Espert: “Como lo bautizó Espert, es un inútil esférico, un inútil lo miren por donde lo miren”. (Incocielo)