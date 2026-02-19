Escuela 8: “Nunca recibimos una comunicación oficial»

Antes de la conferencia de prensa que brindarán hoy al mediodía, integrantes de la Cooperadora de la Escuela Secundaria N ° 8 “General José de San Martín”, estuvieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para anticipar detalles de la misma y ampliar pormenores de lo ocurrido hasta ahora con la obra de gas en el establecimiento.

Los representantes de la cooperadora, Cristina Rodríguez y Diego Genini, presidenta y secretario respectivamente, acompañados por el director del colegio, Martín Guaragna, dijeron que se encontraban “sorprendidos y molestos por el trato, las formas y la falta de información con las que tanto el Municipio como el Consejo Escolar se han manejado respecto a este tema”.

Y ampliaron que “desde mayo de 2025 hemos mantenido varias reuniones en las que se nos prometió la realización de la obra de gas. En esos encuentros, tanto las autoridades municipales como del Consejo Escolar nos aseguraron, de manera enfática que la obra se iba a realizar”.



“Sin embargo -aclararon- en el mes de enero y gracias a un concejal -que no mencionaron- que encontró el decreto, nos enteramos que dicha obra fue dada de baja mediante un decreto, sin que nadie informara formalmente a la escuela ni a la Cooperadora”.

Los tres invitados a ‘Temprano para todo’ dijeron que: “durante todo este tiempo, desde la Cooperadora organizamos distintos eventos y realizamos todo lo que está a nuestro alcance, ya que somos un grupo de docentes que trabaja fuera de su horario laboral para que la escuela y su alumnado cuente con lo mínimo e indispensable. No sólo estuvimos ilusionados, sino que proyectábamos contar con esta obra de gas para el inicio del ciclo lectivo 2026”.

¿Qué fue los les molestó e indigno?:

“De no haber sido por un concejal que encontró el decreto y nos dio la información, jamás nos hubiéramos enterado de la situación. Enterarnos de que la obra había sido dada de baja, sin ningún tipo de explicación y sin que nadie de la comunidad educativa fuera informado formalmente, fue un golpe muy duro”.

Por último, expresaron que el martes 17 de febrero la Cooperativa eléctrica y de servicios ‘Mariano Moreno’ les comunicó que se daría inicio a la obra y manifestaron su agradecimiento profundo “por su predisposición, ya que siempre estuvieron dispuestos a colaborar y sabemos que serán quien lleve adelante los trabajos”.

No dejaron de remarcar que la ‘Cooperativa eléctrica’ detuvo la obra en su momento por detectar irregularidades en la conexión existente y que ello fue informado a quienes la contrataban -el Municipio y el Consejo Escolar-. No obstante, nunca obtuvimos una explicación, ni respuesta ni comunicación oficial