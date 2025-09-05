5 Sep 2025
12.8 C
Nueve de Julio
Buscar
Locales

Es Complicado, entre el guión y las vivencias personales

Claribel Medina diálogo una vez más con “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) a pocas horas de llegar a 9 de Julio para subir a escena en La Subasta Club con “Es complicado”, obra que volvió a reunirla con Pablo Alarcón, su exmarido y padre de sus dos hijas, para darle vida a un matrimonio que se divorcia y luego se vuelve a conectar como una expareja. Ficción y realidades compartidas hacen de esta propuesta una mezcla de sensaciones personales para los protagonistas. En las últimas horas se confirmó la baja de Pablo Alarcón por problemas de salud. En su reemplazo estará Diego Pérez.

Últimas noticias

Regionalesadmin -

Milei rompió la veda electoral y apuntó contra el periodismo

El presidente de la Nación, Javier Milei, rompió este viernes la veda electoral, al apuntar contra el periodismo por...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra