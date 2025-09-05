Es Complicado, entre el guión y las vivencias personales

Claribel Medina diálogo una vez más con “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) a pocas horas de llegar a 9 de Julio para subir a escena en La Subasta Club con “Es complicado”, obra que volvió a reunirla con Pablo Alarcón, su exmarido y padre de sus dos hijas, para darle vida a un matrimonio que se divorcia y luego se vuelve a conectar como una expareja. Ficción y realidades compartidas hacen de esta propuesta una mezcla de sensaciones personales para los protagonistas. En las últimas horas se confirmó la baja de Pablo Alarcón por problemas de salud. En su reemplazo estará Diego Pérez.