En su nueva etapa, Linkin Park conquistó Buenos Aires

El esperado regreso de Linkin Park a Buenos Aires, en el marco de su «From Zero World Tour», fue un evento cargado de emoción y una demostración contundente de que la banda, a pesar de los cambios significativos, mantiene su energía y relevancia. El show se llevó a cabo en el Parque de la Ciudad, ante un público que agotó las entradas y esperó por años su vuelta al país. La gran novedad fue la presentación de Emily Armstrong como la nueva vocalista, quien se ganó al público argentino desde el inicio con su carisma y potencia, e incluso con un guiño al lucir una camiseta de Diego Maradona.

Junto al líder y motor del grupo, Mike Shinoda, cuya versatilidad en el rap, teclados y guitarras fue clave, la banda demostró estar sólida y ajustada. La química con Armstrong fue palpable, presentándola como una compañera segura y conectada en el escenario. El repertorio del concierto fue un balance notable entre sus icónicos hits que definieron el sonido nu-metal/alt-rock de una generación y las nuevas canciones de su álbum «From Zero», como «The Emptiness Machine» y «Two Faced», que demostraron una capacidad de reinvención sin perder su esencia.

La escenografía fue impactante, con pantallas gigantes que amplificaban la conexión visual y el uso de luces láser que intensificaban los climas del show, predominando los colores rojos y azulados. Hubo momentos de gran intensidad, con pogo y desenfreno, y también instantes de profunda emotividad. Uno de los puntos más altos y conmovedores fue cuando el público coreó el nombre del fallecido Chester Bennington durante «Waiting for the End», un homenaje sentido que demostró el respeto de la banda por su legado.

El regreso de Linkin Park a la Argentina fue un triunfo rotundo. Confirmó que su nueva formación, con Emily Armstrong al frente, es capaz de honrar su historia musical mientras traza un camino fresco y vibrante. La banda sonó demoledora y la conexión con sus fans fue inquebrantable, reafirmando su lugar como una de las agrupaciones más potentes de su generación, lista para una nueva era.