En primera fila

Convocada por el Ministro de Transporte Mario Meoni para ser parte de su equipo, Marianela López habla sobre este nuevo desafío de ser parte del Gobierno nacional. La trastienda de una decisión en donde los colores políticos quedan de lado. Función pública sin grieta.

(Por Juan Manuel Jara)

Desde no hace mucho, la mayor parte de su semana transcurre de cara a la Plaza de Mayo. Hubo un llamado, una convocatoria, una propuesta. Una de esas oportunidades que se dan pocas veces. Estrena título y cargo: Directora de Información Pública del Ministerio de Transporte de la Nación. Por eso, Marianela López está contenta y se le nota ni bien comienza el diálogo: “Es un desafío para alguien que viene de la política. Me permite desarrollarme profesionalmente y aprender, conocer y aprender”.

Y, por supuesto, las primeras semblanzas sobre su nuevo lugar de trabajo las bosqueja claramente explicando que”Es un área que existe desde hace unos años, por la ley 27.275 que garantiza a los ciudadanos al acceso a la información pública. Todos los organismos tienen la obligación de brindar a cualquier ciudadano la información que quiera conocer. Esto está regulado por esa ley que creó la Agencia Nacional de Información Pública que es lo que audita las oficinas de cada uno de los Ministerios. Es algo formal, algo institucional. Este Ministerio (el de Transporte) es bastante nuevo, desde el 2015 en la gestión de Macri, y esta oficina funciona desde el 2017”.

SE: ¿Qué es exactamente lo que hacen?

ML: Nuestra función es recibir las solicitudes de información pero también somos el vínculo con los organismos de contralor del Gobierno Nacional, como la Sindicatura General de la Nación, la Auditoria General de la Nación y también llevamos adelante algunos de los oficios judiciales. No generamos información. Derivamos para que las distintas áreas contesten en tiempo y forma y lo acercamos a los solicitantes, porque también hay sanciones por incumplimiento. A su vez, tiene la competencia de transparencia, lo que hoy se conoce como transparencia activa, que es toda esa información en los portales web, como compras y licitaciones, nóminas de empleados, organigramas, subsidios de transporte, informe de auditorías. La ley indica que esta información debe ser pública y somos los responsables de que esté disponible a través de la página web del Ministerio. Y a su vez esta oficina se va a ocupar de poder generar distintos mecanismos que garanticen la transparencia en cualquiera de las decisiones que se tomen en el ámbito de este Ministerio, que es grande porque tiene organismos descentralizados, empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, mas los organismos de contralor, Anac, Trenes y otros, la CNRT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Marianela fue convocada por el flamante Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, un viejo conocido para ella: “Es un hombre que viene del radicalismo, a quien conozco de hace mucho tiempo. Fue tres veces intendente de Junín. En el 2017, en la campaña del Frente País, él era primer candidato a Senador y yo iba en segundo lugar. Hicimos toda esa campaña juntos. También nos conocemos por mi función en la UNNOBA. Cuando acepta el cargo, arma el gabinete y me convoca para ser parte”.

SE: ¿Y cómo fue esa decisión?

ML: Fue una decisión que obviamente consulté con (Margarita) Stolbizer, pero también con el Rector de la UNNOBA, y familiarmente, porque es un cambio en el día a día. Y con acuerdo de todos acepté la propuesta.

SE: Llegás a un Ministerio que en la repartija se podría decir que responde a Sergio Massa. ¿Cómo lo ves?

ML: No me atrevería a decir que es Massista o del Frente Renovador. He visto mucha pluralidad acá dentro, por supuesto, con amplia mayoría del Frente de Todos, que es el partido gobernante, pero hay de varios colores políticos. A mi entender es un ministerio ampliamente plural. Y el ofrecimiento de Meoni habla de una amplitud y generosidad que me gusta destacar porque, como decís, no soy del espacio político del Frente Renovador, pero aun así tiene en su gabinete gente de diferentes extracciones políticas. Y lo cierto es que, en un área sensible como es el manejo de la información, la transparencia, que él haya tenido la decisión de tener a alguien de su confianza pero que no milite en su espacio político, habla de un buen gesto.

SE: ¿Qué dijo Margarita Stolbizer?

ML: Acompañó la decisión. Tiene las mejores referencias del ministro. Fue acordado, consensuado. Por supuesto que siempre hay sugerencias y recomendaciones, pero estuvo todo bien.

SE: ¿No hubo un “si te vas no volvés”?

ML: No, para nada.

SE: La idoneidad para un puesto de estas características siempre se pone en duda o se pregunta si es acomodo o capacidad. ¿Qué decís?

ML: En primer lugar, creo que es un hecho natural que cuando, en este caso, un ministro arma su equipo de trabajo, convoque a personas que él entiende tienen la capacidad e idoneidad y, por sobre todas las cosas, que gocen de su confianza. Es inobjetable, le pasa a un intendente, a un gobernador y a los ministros del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, yo me he formado durante varios años, tengo mucha experiencia en lo que es administración pública municipal y en lo nacional a través de la universidad. Mi profesión es Licenciada en Ciencias Políticas y tengo una especialización en Administración y Políticas Públicas. Tengo experiencia en gestión pública, como llevarlas adelante y, para esto, acá tengo un equipo de 14 personas que ya vienen trabajando. Por donde he pasado, he aprendido muchísimo y no dejo de aprender, y así será en esta oportunidad. En nada le temo a una experiencia de esta magnitud por mi formación y el equipo de trabajo que me acompaña. Uno no se puede formar en las especificidades tan puntuales, uno no se puede formar en cada uno de los temas que conforman las políticas públicas. Uno se forma en la generalidad y luego te vas haciendo. Tengo una base conceptual, práctica y académica, avalada por un título universitario que me valida para la gestión pública y el resto, el resto es experiencia.

Se plantea como objetivo realizar una buena gestión, tanto ella como el resto del equipo de Mario Meoni. El día a día implica un gran cambio de vida: “Paso muchos días en Buenos Aires, y cuando estoy en 9 de Julio a través de la tecnología puedo trabajar a distancia. Sin descuidar mi familia, mis hijos, y trabajando hasta ahora bien, con mucha motivación. El trabajo es lindo. Esperemos que esto se plasme en buenos objetivos de gestión”.

SE: Imagino que habrás recibido comentarios de tintes variados por ser parte de un gobierno de distinta orientación política a la tuya. ¿Qué decís al respecto?

ML: Estamos en un momento muy complejo. Si pregonamos terminar con la grieta, el tirar para el mismo lado, entonces no se puede criticar si alguien es parte de un gobierno con el que, quizás, uno pueda tener diferencias y en un futuro quizás muchas más y entonces llegará el momento de presentar la renuncia. Esta fue una decisión personal, no involucro al Partido GEN en participar en esta experiencia de gestión de Meoni. El sabe de mi experiencia y mi capacidad de trabajo, cosa que siempre destaca. He tenido campañas políticas que uno sabía que eran inconducentes pero se trabajó a pleno. Lo mismo cuando fuí concejal en 9 de Julio, trabajé 24 horas en pos de esa banca. Y cuando fuí Secretaria de Gobierno hice lo propio. Cada vez que ejercí un cargo público lo hice con la mayor dedicación y responsabilidad posible. Que después se hayan cometido errores en el camino, es cierto, pero quien hace tiene la posibilidad de equivocarse, y también de reconocerlos.

Por más que su oficina ahora esté frente a la Plaza de Mayo y juegue en Primera, Marianela López no se olvida de su ciudad: “Me comuniqué con (Mariano) Barroso para poner a disposición mi función dentro del Ministerio para lo que le pueda ser útil a 9 de Julio, así que sin dudas vamos a gestionar cuestiones conjuntas. Ese es mi pequeño aporte al gobierno de la ciudad”.