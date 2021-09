Emprendedores: El Vendedor más Grande del Mundo, un libro no solo para vender

En el libro “El Vendedor Más Grande del Mundo”, Og Mandino expone una serie de principios para convertirte en uno de ellos.

(Por Lic. Gonzalo Merlo)

Les quiero compartir mi apreciación sobre este libro, que tuve la suerte de recibirlo a los 19 años y entender varios aspectos de la vida comercial. Tiene un método practico é interesante ya que presenta las diez reglas básicas para la venta eficaz, y lo hace extraordinariamente bien. Cada principio (o cómo él los llama: Pergaminos) deben leerse 3 veces al día por 30 días, con el objetivo de internalizar los principios en lo más profundo de nuestro ser.

Lo más impactante es que estos principios no son técnicas de ventas baratas, sino más bien, busca un cambio profundo del corazón y del alma. A continuación explicaré muy brevemente cada principio. En caso que te llame la atención, te recomiendo altamente comprar el libro. He aquí los principios:

1- Hoy comienzas una nueva vida: Los principios a los que él se refiere cambiarán tu vida drásticamente. Será un proceso lento, pero cimentado profundamente en las verdades universales de la vida.

2- Saluda este día con Amor en tu Corazón: Esta es la clave para el éxito en las ventas y en todo lo demás. Elimina el odio. Elogia a tus enemigos. Da amor en todo lo que hagas y a todas las personas con quién te encuentres. Busca lo mejor para los demás sinceramente.

3- Persiste hasta Alcanzar el Éxito: El Premio vendrá después del esfuerzo. Si no te rindes, alcanzarás tu sueño. Ve paso a paso. Siempre tendrás la fuerza para dar un paso más.

4- Eres el Milagro Más Grande de la Naturaleza: Tú eres único. Nunca escondas lo que te hace diferente. Existe un propósito para tu vida que sólo tú puedes llevar a cabo de la mejor manera.

5- Vive este día como si fuera el último de tu vida: Nunca pierdas un minuto de tu vida limitada. Enfócate en el hoy, no en lo que pasó ayer o sucederá mañana. Las experiencias de hoy no se repetirán jamás. Hoy es lo que tienes. Atesóralo.

6- Sé Dueño de tus Emociones: Tu ánimo determina tus días. Domina tus emociones y dominarás tus días. Nunca dejes que tus pensamientos te muevan de felicidad a tristeza. Haz que tus acciones dominen a tus pensamientos.

7- Ríete del Mundo: Nunca te tomes tan es serio. Entiende que tus problemas actuales acabarán algún día, sin importar lo grandes que sean hoy. Cuando aprendas a reírte de la vida, la felicidad y el éxito serán tuyos.

8- Multiplica tu Valor 100%: Tu potencial es ilimitado y también las oportunidades que la vida te presenta. Sé la pequeña semilla que se puede convertir en árbol y dar fruto ilimitado. Nútrete físicamente, mentalmente y emocionalmente para mantenerte fuerte y resistente. Colócate metas nobles para hoy, mañana y cada intervalo de tiempo en tu vida. Cúmplelas.

9- Actúa Hoy: Og Mandino escribe: Mis sueños carecen de valor alguno, mis planes son como el polvo, mis metas son imposibles. Todo ello carece de valor a menos que sea seguido de la acción”. Simplemente actúa hoy, ahora.

10- Ora: En las palabras de Og Mandino: “Nunca oraré pidiendo las cosas materiales de este mundo. No estoy llamando a un sirviente para que me traiga alimentos. No le estoy orando a un fondista o mesonero para que me proporcione habitación… Sólo oraré por directivas y orientaciones a fin de que se me señale el camino para alcanzar estas cosas, y mi oración será contestada siempre…”

Cómo pudiste leer, los 10 principios de Og Mandino no son técnicas de ventas sino más bien cambios profundos del ser para convertirnos en mejores personas de adentro hacia afuera. El autor, que es vendedor él mismo, habla por experiencia, y sus sabios consejos ayudarán a todo vendedor sincero a alcanzar mayor éxito. Recomiendo profundamente este libro a los vendedores.