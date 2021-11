Emprendedores: 7 estrategias para ganar siempre a pesar de todo

Siempre la clave será indefectiblemente ser distinto o sino serás extinto.

(Por Lic. Gonzalo Merlo)

Con los tiempos que viven está deberá ser la consigna para mantenernos vivos, de tan alta incertidumbre y competitividad, donde las ventas, las fusiones y las adquisiciones de empresas son la moneda corriente.

Es tan grande la incertidumbre en cuanto a los tiempos actuales y futuros que profesionales, empresarios, socios, directores, gerentes, jefes y asesores deben estar en constante alerta, generando nuevas ideas para sus empresas y optimizando costos, mentalmente muy preparados para enfrentarse a los nuevos desafíos en función de que las dificultades del presente son en realidad los obstáculos que debemos superar con vistas a un futuro mejor.

1.– Globaliza tu mente y tus conocimientos

Todo está en un constante proceso de cambio, los roles de cada uno en nuestras organizaciones no son fijos. Para los abogados de empresas ya no es suficiente con saber litigar y conocer bien el derecho que deben aplicar, si nos quedamos con esta idea, el futuro será cada vez más limitado. Debemos asesorar, y asesorar bien, en cuanto a la toma de decisiones, a las inversiones, a lo que vendrá. Esto es lo que nos exigen los empresarios.

Para que seas un profesional de cualquier rama y, si estás directa o indirectamente relacionado con empresas, debes tener un concepto global e íntegro de la situación, primero de la empresa y luego del contexto (nacional e internacional) donde esta desarrolla sus actividades.

2.– Muévete al ritmo de las olas

En el mundo de los negocios, no existen fronteras geográficas, la tecnología nos da los elementos para que estemos integrados con todo el mundo. Con la aparición del E-Business, E-Commerc, los conceptos de negocios, compraventa, comercialización y derecho a aplicar, entre otros, y la nueva tecnología de Internet ofrecen a las empresas y a las personas posibilidades sin precedentes de repensar modelos de negocios, procesos y relaciones de un muy alto valor estratégico. Se acaba de vender el portal You Tube —creado por dos jóvenes (Chad Hurley y Steve Chen) hace un par de años en una habitación de la casa de uno de ellos— a Google por 1650 millones de dólares.

Sabemos que lo único constante es el cambio. Recuerdo una cita de Charles Darwin que mencionaba «no son las especies más fuertes las que sobreviven, tampoco las más inteligentes. Son las que mejor se adaptan al cambio».

3.– No busques trabajos, busca ideas, proyectos

Invierte tu valioso tiempo en ti. Trabaja de forma inteligente, la cantidad de horas de trabajo por día no siempre está relacionada con los ingresos que percibes.

Debemos convivir siempre con la angustia de sobrevivir de la mejor forma posible a la coyuntura actual: vivas en el país que vivas, la globalización llegó para quedarse. No existen trabajos, tareas, emprendimientos, funciones o profesiones que nos garanticen lo que vendrá, el futuro, y por eso tenemos que estar preparados.

Si trabajas en una relación de dependencia, las palabras estabilidad o seguridad laboral han muerto. Han cambiado por empleabilidad, es decir, qué agrego a mi función, cuál es mi valor agregado, para que la empresa me evalúe como necesario.

Los gerentes de oficina, se cambiaron por los gerentes de trinchera, los que están en el terreno, en el frente de batalla, con su gente. Estados Unidos está saliendo del modelo de relación de dependencia para transformarlo en contratos por tareas, trabajos o proyectos específicos: una vez finalizados, termina todo vínculo con la organización que lo contrató. En la Argentina existe una nueva corriente de gerentes de proyectos, más conocidos como Project Manager. Otra corriente que llegó para quedarse son los gerentes interinos, que permanecen entre cuatro y dieciocho meses y trabajan en proyectos puntuales y bien remunerados.

4.– Piensa siempre cómo generar nuevas oportunidades de forma diferente

Nos están enseñando a pensar distinto, a ver las cosas de otra forma. En esta materia, el profesor americano Edward de Bono, con su teoría del pensamiento lateral como pensamiento creativo, que es una de las formas de escapar de las ideas fijas, que atan la creación, y principalmente en su libro Ideas para profesionales que piensan, está comunicando a todas las generaciones que una misma situación, causa o problema se puede ver y analizar con ópticas diferentes para tomar mejores decisiones.

A Henry Ford, un periodista le preguntó: “Si Ud. fuera pobre, ¿cómo haría para convertirse en millonario?”. Ford contestó: “Muy simple, buscaría una necesidad insatisfecha en la gente y en cinco años volvería a ser millonario”. Esta es la idea. Fíjate en tu barrio, zona, lugar de residencia… qué necesita la gente, y convierte en negocio, esta necesidad.

Autores de la talla de Stephen R. Covey, creador de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva; Peter Senge, con La quinta disciplina en la práctica, o Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional en la empresa, nos están llevando a pensar y actuar de una forma diferente y práctica para afrontar de manera eficaz los nuevos tiempos. Tom Peters, que nos dio la clave del subtítulo a esta nota, dice ¡sé distinto… o extinto!

5.– Si quieres triunfar, debes aprender a fracasar

Este es el primer axioma de los emprendedores. Nunca decaigas. Si no, nunca sabrás cómo de cerca estuviste de lograrlo.

Independientemente de las situaciones que tengas que vivir, y de lo difícil y complicadas que sean, el éxito en nuestra vida personal, profesional y laboral se obtiene con disciplina, tesón, voluntad y constancia.

Tom Watson Jr. decía: «Si usted desea triunfar, tiene que duplicar su tasa de fracasos».

6.– Capacítate siempre. Siempre

La autocapacitación permanente, el manejo de la información general, la adaptabilidad y la flexibilidad ante diferentes situaciones y el trabajo interdisciplinario con otras áreas son las herramientas que deberás utilizar para crecer en tu profesión. Cuando te digo que te capacites no me refiero necesariamente a que tengas un título de grado, sino a conocerlo y saberlo todo sobre algo. Albert Einstein no terminó la escuela primaria. El éxito se construye con dos elementos: capacitación y oportunidad. Recuerda: “El Titanic lo construyeron profesionales; el arca de Noé, artesanos”.

7.– Si queres GANAR DINERO, estudia el “Triángulo de las Bermudas”

En mi caso llamo “Triángulo de las Bermudas” a tres herramientas que deberás manejar a la perfección en cualquier área, rubro o profesión en que estés para generar dinero. Anota, que esto cambiará tu vida, te lo aseguro:

1.– DINERO. Deberás aprender cómo funciona el dinero, cómo se multiplica, qué elementos existen para ello. Te recomiendo que leas todo lo que llegue a tus manos sobre finanzas e inversiones.

2.– VENTAS. Conoce cómo se maneja el mundo de las ventas. Nos vendemos nosotros mismos para conseguir una mujer o un hombre. Nos vendemos para conseguir un trabajo. Nos vendemos para conseguir un inversor. Las ventas son parte de nuestra vida. Por favor, entiende este concepto. Aprende a vender lo que sea. Sé un pastor de tu propia vida. Véndete siempre.

3.– NEGOCIACIÓN. Aprende a negociar. Estudia tus técnicas. Busca cursos que expliquen qué hay que hacer para ser un buen negociador. Desde que somos niños estamos negociando. Si la mamá no nos da algo, vamos con el papá, vamos con la abuela, alguno nos dará lo que queremos. Desde pequeños negociamos afectos.

Recuerda este triángulo: cambiará tu vida.

Recuerda este sabio consejo de alguien a quien admiro mucho, don Miguel Ángel Cornejo, que nos dice: «si a la vida le apuestas un peso, la vida te paga con un peso».