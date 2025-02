Elecciones anuales de la CEyS: Dos Listas presentaron sus candidatos a delegados

El domingo 16 de marzo es la fecha de las elecciones anuales en la Cooperativa Eléctrica y de Servicio Mariano Moreno para elegir delegados y, eventualmente, la renovación de cargos en el Consejo de Administración a través de la Asamblea a realizarse en el mes de abril.

Vencidos los plazos legales, dos listas presentaron sus candidatos por cada Distrito. Por un lado, la Lista Verde, actualmente a cargo de la dirección de la Cooperativa, y la Lista Celeste Blanca, que va por el título. Hay cinco días para realizar observaciones y el correspondiente cheque de que, en ambas listas, quienes figuren cumplan con los requisitos para ser delegados.

Cabe destacar que este escenario le agrega un condimento no menor a las elecciones de este año porque, en las últimas ediciones, el oficialismo se vió beneficiado por la dispersión del voto opositor, repartido en dos y hasta en tres listas. Matemáticamente, los votos obtenidos por esas listas opositoras, en su conjunto, fue mayor a los votos de la lista oficial. En esta ocasión, la Lista Blanca y la Celeste han confluido en una suerte de alianza que se verá la repercusión que tenga en el votante pero que, sin duda, pone en jaque la tranquilidad que hasta ahora ha tenido el oficialismo en cada elección sabiendo que sus rivales dispersaban el voto opositor.

LISTA VERDE “TRANSPARENCIA COOPERATIVA”

Distrito NORTE:

TITULARES: 1) Alice, Andrea E.; 2) Garbini, Ricardo J; 3) Deagustini, Gustavo E.; 4) Sanchez, Natalia C.; 5) Viñas, Diana O.; 6) Aguirre, Teresa F.; 7) Barco, Mabel H.; 8) Farias, Jorge O.; 9) Peralta, Rodolfo J.; 10) Gailac, Héctor E.; 11) Robredo, Leonardo R.; 12) Berardi, Norma B.; 13) Lechini, Cesar R.; 14) Muñiz Castro, Jorge L.; 15) Bravo, Mirta E.; 16) Dinka, Lorena P.; 17) Rodríguez Francia, Santiago M.; 18) Melo, Stella M.; 19) Coronel, Silvina L.; 20) Fernández, Mara R.; 21) Bonino, Mónica M.; 22) Velázquez, Silvia C.; 23) Rusconi, Marcos A.; 24) Calogero, Susana B.; 25) Pérez, Mario R.; 26) Boufflet, Graciela A.; 27) Guerrero, Sebastián; 28) Bravo, María F.; 29) Balle, Juan C.; 30) Vázquez, Noelia L.; 31) Deagostini, María; 32) Elizalde, Ignacio; 33) Celiz, Ana K.

SUPLENTES: 1) Gadea Molina, Lucia; 2) Ruaro, Natalia M.; 3) Scoponi, Joel; 4) Buffone, Analía S.; 5) Choy, Hugo A.; 6) Albet, Andrés A.; 7) Moreno, María de las M.; 8) Celiz, Roberto C.; 9) Díaz, Lorena G.; 10) Falcinelli, Fabricio R.; 11) Giuffrida, Jorge L.; 12) Zapata, Liliana I.; 13) González, Denis A.; 14) Moyano, Carlos A.; 15) Etchepare, Valentina; 16) Olivera, Gabriela L.; 17) Taján, Claudia A.

Distrito SUR:

TITULARES: 1) Tabares, Mauricio O.; 2) Cabral, Esteban A.; 3) Marchioni Gubiley Mónica V.; 4) Regalía, Javier A.; 5) Ciancia, Osvaldo H.; 6) Ragoy, María del C.; 7) Aranda, Federico A.; 8) Ríos, Mariela E.; 9) Battista, Mirta B.; 10) Sagardoy, Fernando D.; 11) Monje, Agostina L.; 12) Rodríguez, María C.; 13) Mobilia, Carmela; 14) Berge, Haydee N.; 15) Martínez, Marcelo D.; 16) Lora, Claudio F.; 17) Bordone, Matías M.; 18) Ponce, Néstor O.; 19) Ottaviano, Luis A.; 20) Farías, Jorgelina; 21) Constantino, María M.; 22) Gómez, María E.; 23) Martínez, Mauro; 24) Herrero, Soledad M.; 25) Álvarez, Oscar; 26) Cano, Daniel C.; 27) Ottaviano, Sabrina L.; 28) Márquez, Guillermina N.; 29) Olivera, Diego A.; 30) Núñez, Lilián A.; 31) Suencen, Blanca L.; 32) Delgado, Daniel A.; 33) Ateiro, Gilberto M.; 34) Juanico, Jorge R.; 35) Anessi, Juan I.; 36) Spinacci, María R.; 37) Guaragna, Mariano O.; 38) Buceta, Gabriel M.; 39) Amengual, María L.; 40) Saralegui, María S.; 41) Pardo, Norma A.; 42) Pisatelli, María L.; 43) Castillo, Raúl A.; 44) Rey, Ruth E.; 45) Bravi, Vilma N.; 46) Barba, Mariela E.; 47) Guardia, María L.; 48) Tabarez, Ismael N.; 49) Artola, Natalia R.; 50) Cameolo, Marcela A.; 51) Bonfiglio, María de los Á.; 52) Valdovino, Maximina Y.; 53) Torres, Sabrina; 54) Navarro, Elba V.; 55) Sánchez, María C.; 56) Juárez, Raúl J.; 57) Villarreal, María I.; 58) Villarreal, Rubén J.; 59) Nappi, María A.; 60) Bosch Mayol, Marcelo.

SUPLENTES: 1) Schwarz, Clara de los Á.; 2) Ponzanesi, Gustavo D.; 3) Matar, Andrea; 4) Gabard, María B.; 5) Ré, Juan C.; 6) Varela, Elsa V.; 7) Canavese, Laura V.; 8) Ferrari, Florencia A.; 9) Francisco, Víctor H.; 10) López Gianeli, Mario E.; 11) Esnaola, Rúben O.; 12) Fabiano, Analía C.; 13) Brance, Gastón; 14) Gómez, Horacio A.; 15) Sánchez, Nora M.; 16) Chiesa, Diana G.; 17) Yezzi, Julio C.; 18) Vieta, Graciela C.; 19) Berasategui, Franco N.; 20) Busatto, Antonela; 21) Muñoz, Rúben D.; 22) Bazzetta, Agustín A.; 23) Torchio, Marcela C., 24) Bazzetta, Susana R.; 25) González, Laura L.; 26) Márquez, Norma B.; 27) Perotti, Héctor R.; 28) Ortíz, Letizia I.; 29) Astete, Gloria B.; 30) Astete, María L.