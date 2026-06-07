El velorio público para despedir al Indio Solari

Hoy domingo se realizará el velatorio público de Carlos Alberto «Indio» Solari, que falleció el pasado viernes a los 77 años, a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. Tras un duelo íntimo familiar en su casa de Parque Leloir, la familia del ex líder de «Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota» confirmó la realización de esta despedida para que la masiva comunidad ricotera de todas las provincias pueda llegar a despedirlo.

El operativo civil y de seguridad ya se encuentra desplegado para ordenar y contener a la gran cantidad de personas que se prevé llegarán al Parque Domínico (oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador), ubicado en el partido de Avellaneda, en el sur del Conurbano bonaerense. El epicentro del último adiós será dentro del predio, específicamente en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Gatica (detrás de la sede Avellaneda de la UTN).

El ingreso del público general se realizará de manera exclusiva por la intersección de Av. Bartolomé Mitre y General Otero. El operativo cuenta con más de 1500 efectivos de seguridad, además de la instalación de postas de hidratación, asistencia médica móvil y baños químicos para resguardar a los asistentes.

La decisión de postergar el velatorio público hacia el domingo tuvo como único objetivo dar el margen de tiempo necesario para que las delegaciones de fanáticos del interior y de países limítrofes puedan trasladarse a Buenos Aires. Durante todo el fin de semana, las inmediaciones de Plaza de Mayo, el Obelisco y diversos puntos neurálgicos del país fueron sedes de «misas ricoteras» improvisadas en honor al artista.

Los organizadores y las autoridades locales han solicitado de manera especial que el ingreso y la desconcentración se realicen bajo estrictas normas de respeto y cuidado mutuo, entendiendo el carácter histórico y profundamente movilizante del evento para la cultura popular argentina.