El Unimog salvador

Por Juan Manuel Jara

Se hace difícil ser original desde estas líneas cuando venimos hace tiempo hablando de Narnia, de temperatura en aumento, de estar al borde del abismo y la realidad local sigue marcando que, lamentablemente, estamos en lo cierto. Simplemente por analizar lo que sucede y lo que no sucede. La segunda reunión con productores y vecinos de las localidades afectados por el agua del último jueves dejó la sensación de desconexión de las autoridades de turno con la crítica realidad que vive gran parte de la ruralidad y localidades del Partido. Y algo peor, la falta de empatía. Y todavía mucho peor, la sensación de omnipotencia, soberbia, que siguen enarbolando como bandera y que los está hundiendo. Siguen danzando en la cubierta del Titanic. Nadie que agache la cabeza y pida ayuda.

Haciendo una analogía cinematográfica, la administración de Gentile parece Apollo Creed en Rocky 4, cuando ya retirado y siendo una gloria, su orgullo le hizo creer al veterano boxeador que estaba en condiciones de defender el honor made in USA frente al tecnológicamente entrenado y letal joven ruso Ivan Drago. Ya el choque de puños en el saludo protocolar le hizo sonar las alarmas al ex campeón. ¿Resultado? Dos rounds le bastaron al ruso para terminar no solo con la pelea sino también con la vida de Creed. MJG parece vivir ese mismo embrujo que le da el poder y que no le hace ver una realidad que la está castigando con la potencia del mismísimo Ivan Drago. La diferencia con la película es que acá no hay un Rocky Balboa salvador, menos si hay que ir a entrenarse artesanalmente a la fría Siberia para hacerlo. Porque, y es triste tener que mencionarlo, la Intendente y su equipo están agotando la confianza, la credibilidad y, por ende, va perdiendo la autoridad. En la noche de jueves eso quedó muy marcado. Ya no les creen. Por eso se escucharon más de un “Renunciá!” dirigido a Juan Pablo Boufflet, quien sigue haciendo uso de su enorme voluntarismo y don de buena gente, pero con eso ya está probado que no alcanza. Y encima no reacciona, no propone, no sale de los carriles que implica enfrentar una situación que, evidentemente, ya muchos expresaron que muestra que el cargo “le queda grande”.

Y la Intendente quedó desnuda en su relato en dos momentos que, en términos bursátiles se podrían graficar como el desplome de las pocas acciones que le quedaban en pie. Uno cuando una docente preguntó si había algún plan de contingencia para atender emergencias sanitarias a personas en las zonas críticas. Gentile dijo que había un plan armado con los bomberos del Distrito. Justo estaba presente el Jefe de Bomberos de Dudignac para decir directamente que eso era mentira, que nunca lo llamaron y que ellos no podrían cumplir eso porque tienen camiones pesados. A lo que el GPS de la Jefa Comunal entró en modo Triángulo de las Bermudas y salió para el lado de los Bomberos de 9 de Julio, que ya esta hablado que cualquier cosa ellos prestaban el Unimog, el único vehículo capaz de poder intentar llegar a casi cualquier lado. Eso sí, roguemos que, si hay alguna emergencia sanitaria, sea lo más cerca del cuartel de la calle Vedia….y que no haya más de una a la vez…y que no sea en un campo muy adentro…y…y…recalculando.

Otro golpe de realidad fue cuando quiso jugar a la política, sacando el tema del porcentaje de tasa de red vial que se había utilizado, de las “mentiras de la oposición” y la concejal Marcela Regalía le respondió exponiendo no solo los números sino la realidad que, además, la tenía ahí presente en el colmado Salón Blanco. Nadie de la tropa propia, ni sus concejales ni el flamante secretario de Gobierno, abrieron la boca. Y peor aún, ante la sugerencia de algunos productores de que convoque a Luis Moos por su experiencia en la inundación de principios de siglo Gentile dijo que “hablaba con todos y que estaba abierta a todo”. Por supuesto, Moos pidió la palabra dijo que muchas se veces se ofreció, pero nunca lo llamaron, y encima se ganó algunos aplausos. En síntesis, quiso subir a la oposición al ring para compartir la paliza y les subió el precio. Ni eso le salió.

La administración Gentile transita en su propio multiverso, sin magnificar que el barco se hunde con todo 9 de Julio a bordo. Su presunta tranquilidad, su falta de reacción ya colma la paciencia de los afectados. El anuncio de la reunión del Comité de Crisis también generó enojo: recién se reunirá el martes próximo a doce semanas que todo empezó! Nadie la asesora o quien lo hace merece dejar el cargo o la función. Este gobierno sufre una suerte de “De la Ruismo” agudo. Recuerden el “Ahora me parece que tendré que actuar” del ex presidente de la Alianza al borde del diciembre negro de 2001, pero en versión local.

El golpe final de Ivan Drago fue la presentación de una nota con más de 250 firmas pidiendo la creación de una Comisión que investigue en qué se utilizó lo recaudado en Tasa de Red Vial desde el 2019 hasta hoy. Fue un knock out que impacta en esta gestión y en la anterior poniendo en primera plana a otros actores apuntados por productores como son el ex intendente Barroso y su secretario de Obras Públicas, Enrique Merlo. Habrá que ver el efecto de esta movida.

La noche del jueves dejó otras cuestiones llamativas. Una, la ausencia del concejal Sebastián Malis, presidente del HCD, motivada, según pudo saberse, por una reunión de su espacio político en La Plata. Lamentablemente, otra desconexión con la realidad de su Distrito y una muestra de cuales son sus prioridades. Y otra cosa que también se escuchó fue el sonoro silencio durante toda la reunión de los representantes de la Rural local, lo que puede tener dos lecturas: 1) “No digamos nada a ver si la ligamos también” (varios productores no se ven representados por la Institución) o lectura 2) “Vieron? Nosotros se lo venimos diciendo” (mientras miraban con una sonrisa a Gentile y Boufflet explicar lo inexplicable y recibir la furia rural).

Desconexión con la realidad y omnipotencia. Narnia y Apollo Creed. Con una realidad que castiga como Ivan Drago, la gestión Gentile pierde crédito, credibilidad y gobernabilidad. Si, porque desde dentro mismo del oficialismo se escucha hacer la misma incomoda pregunta: ¿Aguanta? Más aún sin un Rocky a la vista que esté dispuesto a bancarla, y con todo el crédito y las esperanzas puestas en que no haya ninguna otra cuestión que empeore la situación, como una emergencia sanitaria, aunque en ese caso tenga al Unimog salvador.

*Fotos por: Ciriaco Torres