El silencio de una generación: Se apagó MTV

En un giro que marca el fin de una era para la cultura popular global, las pantallas que durante más de cuatro décadas dictaron el ritmo de la juventud se han quedado a oscuras. El cierre definitivo de los canales temáticos de MTV, ejecutado en las últimas horas de 2025, pone punto final al experimento que en 1981 prometió que «nunca volverías a ver la música de la misma manera».

La decisión, confirmada por el conglomerado Paramount Global tras su reciente fusión con Skydance Media, responde a un declive financiero insostenible frente al dominio de algoritmos y plataformas digitales. Según fuentes de la industria, la medida busca un ahorro operativo de 500 millones de dólares, sacrificando señales icónicas como MTV Music, MTV 80s y MTV Live, que dejarán de emitir contenido musical de forma ininterrumpida a partir de este 1 de enero de 2026.

Resulta poético, y quizás cruel, recordar que el primer contenido emitido por la cadena hace 44 años fue el videoclip de Video Killed the Radio Star. Hoy, el verdugo ha sido otro: el consumo bajo demanda. Expertos señalan que el auge de TikTok, YouTube y Spotify ha vuelto obsoleta la curaduría humana y la programación lineal que una vez convirtió a artistas como Michael Jackson y Madonna en iconos globales.

A lo largo de los años noventa y principios de los dos mil, MTV fue mucho más que un canal de televisión; fue un árbitro de la moda, el lenguaje y la actitud política de la Generación X y los Millennials. Desde los íntimos conciertos Unplugged hasta la irreverencia de Beavis and Butt-Head, la cadena construyó un lenguaje visual que hoy es el estándar de la comunicación digital, aunque su plataforma original ya no pueda sostenerlo.

Aunque el nombre «MTV» no desaparecerá por completo —el canal principal continuará operando centrado exclusivamente en formatos de reality show y entretenimiento—, analistas culturales coinciden en que la identidad de la marca ha sufrido una amputación definitiva. Los eventos insignia como los Video Music Awards (VMAs) se mantendrán como transmisiones anuales, intentando retener un prestigio que, para muchos, ya pertenece al ámbito de la nostalgia.

Para los millones de espectadores que crecieron esperando el estreno de un video o siguiendo las listas de éxitos, el apagado de estas frecuencias representa la pérdida del último espacio de descubrimiento colectivo. La música, que antes nos unía frente a un televisor, ha regresado a ser una experiencia individual, fragmentada en los audífonos de un teléfono móvil.

La reestructuración de Paramount subraya la crisis que atraviesa la televisión por cable tradicional. En un mercado donde los espectadores menores de 30 años rara vez sintonizan una señal en vivo, la supervivencia depende de la migración total al entorno digital. El legado de MTV vivirá ahora en archivos de internet y en la memoria de quienes recuerdan cuando la televisión, por un breve momento en la historia, fue el centro del universo musical.