El respaldo de Victoria

por Carlos Graziolo

En el atardecer nuevejuliense del lunes 18 de agosto, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz estuvo en el local de ‘La Cámpora’ apuntalando la lista local para concejales de Fuerza Patria. Estuvo flanqueada por la senadora provincial y candidata a concejal, Malena Defunchio y los también candidatos Nancy Grizutti y Héctor Bianchi. Acompañando a Tolosa Paz llegó también el intendente de Alberti y candidato a senador por la Cuarta Sección Electoral, Germán Lago.

Previamente la Diputada Nacional había estado en Dudignac donde se reunió con representantes de la Cooperativa Agrícola Ganadera y del Hospital Municipal. La visita incluyó en 9 de Julio una reunión con autoridades de la Cooperativa eléctrica y de servicios ‘Mariano Moreno’ Ltda. de 9 de Julio y de su similar de Facundo Quiroga, cuyos servicios y labores elogió enfáticamente y también con trabajadores de la salud del Hospital Zonal ‘Julio de Vedia’ que incluyó enfermeras, médicos y personal en general y elogió la importancia de la mirada del estado provincial sobre la salud pública.

La visita no tuvo una convocatoria previa y abierta, lo que explica un poco porque fue escasa la presencia de la militancia o vecinos en escuchar su palabra e incluso la ausencia de medios colegas, tal vez por la misma circunstancia apuntada.

Autoridades de la Cooperativa eléctrica y de servicios ‘Mariano Moreno’ Ltda. de 9 de Julio

Con representantes de la Cooperativa Agrícola Ganadera

Evidenciando la preocupación existente sobre la escasa participación ciudadana que se ha dado previamente en comicios de otras provincias llamó a una participación mayor para las próximas elecciones: “si nos alejamos de la política como herramienta para organizar la sociedad en que vivimos, vamos a retroceder varios pasos” dijo.

La legisladora nacional repitió por dos veces la cifra de la deuda que mantiene el gobierno de Javier Milei con la provincia de Buenos Aires y que mensuró en 12,1 billones de pesos y calificó sin rodeo como vaciamiento del Gobierno Nacional hacia la Provincia: “cifra que afecta la capacidad de respuesta ante las graves consecuencias de las inclemencias climáticas que afectan a la región”.

Sobre la lista local elogió que “se han unidos todos los sectores del peronismo; logramos una gran lista de unidad; para nosotros es un honor. Ellas han competido en el pasado y hoy han priorizado la unidad necesaria para enfrentar el desastre político, económico y social que lleva adelante el presidente de la nación.

Defunchio destacó la visita del gobernador Axel Kicillof señalando que “El Estado provincial está presente, incluso cuando el Estado nacional se retira. Eso es lo que queremos que también refleje el Concejo Deliberante con esta lista de candidatos comprometidos con el territorio”, dijo.

Trabajadores de la salud del Hospital Zonal ‘Julio de Vedia’