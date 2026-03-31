El reclamo de los jubilados municipales





En representación de jubilados y pensionados municipales, Isabel Salamone estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para describir la compleja y difícil situación que viven sus compañeras y compañeros. En la sesión del Concejo Deliberante del último jueves, jubilados municipales estuvieron presentes para manifestar su preocupación por el retraso en la actualización de sus haberes que depende de lo que ganen los trabajadores activos.

“Estamos muy preocupados porque hemos sufrido desde el inicio de esta gestión una pérdida gradual del poder adquisitivo que se agrava cada vez más y eso implica deterioro en la calidad de nuestras vidas y nuestra dignidad, en la atención de la salud y también un desánimo generalizado, que a esta edad también es riesgoso para la salud y cuando el ánimo baja es muy difícil remontar”, mencionó salomone quien también fue crítica del pago con bonos, llamado ‘no remunerativo’: “Al activo también lo perjudica, lo acepta porque no le queda otra, pero no impacta en el aguinaldo ni en el aporte a la caja (El Instituto de Previsión Social) por lo que la caja se está desfinanciando”.

Consultada sobre cuando volvió a implementarse el pago con bonos respondió que: “Los bonos volvieron con la actual gestión; yo no puedo decir que no tenga que ver con la gestión anterior, que no haya habido un manejo de recursos que hoy compromete a esta gestión, no lo sé, pero la concreción de bonos como incremento son en esta gestión. Y sinceramente se puede entender desde lo administrativo que no hay fondos, pero ¿tan poca creatividad que lo único que queda es recortar por lo más débil? porque hay otros gastos que con creatividad la gestión podría reducir”.

“La intendenta con su gabinete es quién propone esta solución” agregó Salamone, “pero hay un Concejo Deliberante que aprueba o desaprueba o se abstiene como ocurrió en diciembre cuando se votó el presupuesto 2026 y se trató la pauta salarial, porque era importante saber cómo se planeaban las remuneraciones de los trabajadores y los aumentos que siempre es tentativa porque no sabemos de cuanto va a ser la inflación. De hecho, eso quedó totalmente desfasado”.

De inmediato Isabel Salamone agregó que ”el debate en el Concejo Deliberante, como la ordenanza llegó a último momento, se trató sore tablas, había una gestión de crédito del Ejecutivo que dependía de que se apruebe el presupuesto 2026, los concejales de la oposición, todos -resalta- optaron por abstenerse, no estaban de acuerdo en votar esa pauta porque sabían que era injusta pero expresaron que no votarla los ponía en el lugar de que eran los que paralizaban la gestión, entonces querían darle una oportunidad y la oportunidad fue a presión de nuestro salario porque se aprobó así”.

También explicó las dificultades que tienen muchos jubilados y pensionadas para acompañar el reclamo: “Físicamente no se movilizan con facilidad, otros tienen vehículos, pero no los pueden usar, o no se pueden movilizar en bicicleta y otros están desesperanzados, han perdido la esperanza que tenga sentido luchar. Yo, por ser mujer y por mi historia de vida de lucharla y defender la democracia seguiré en este camino. Es cierto como otros dicen, no tenemos poder para negociar, no tenemos reconocimiento gremial; -por eso tampoco estuvo presente ningún representante gremial-, no podemos decir ‘vamos a un paro’ porque no tenemos ningún poder de presión y eso baja el ánimo de muchos”.

Y agregó: “Tenemos dignidad, tenemos voz, presencia y nos tenemos que mostrar y decir ‘aquí estamos’. He aportado 38 años, pero hay compañeros de 42 años de aportes que hoy están pasando necesidades”.

Quién actuó como vocera de los jubilados y pensionadas municipales cerró diciendo que: “tenemos que unir fuerzas, porque el reclamo es justo y es de todos y lo que peor lo pasamos somos los que ya no estamos en actividad, pero un día quienes hoy son activos llegarán a este lugar”. Y no dejó de sugerir que “la pauta salarial de los trabajadores se puede mejorar repensando la configuración del gabinete que en cada gestión crece en funcionarios, crece en direcciones y a lo mejor no es necesario tanto lugar jerárquico. Y quiero insistir tanto a funcionarios como al cuerpo legislativo que a la hora de votar se acuerden que hay gente que la está pasando muy mal, que miren si hay otros recortes para hacer menos dañinos a la dignidad de quienes por mucho tiempo, años, servimos a esta comunidad desde nuestro puesto de trabajo. No somos héroes, pero si aportamos con nuestro trabajo”.