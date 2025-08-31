El que marca el ritmo

Naturalmente asociado a la bateria, Fernando “Chapu” Astoviza es músico completo. Notable baterista, hoy se luce siendo parte de “Martín H Trio” y “Oeste Trio” donde además, en algunos temas, despunta su otra cualidad que es el canto. Reparte sus dias entre la docencia y participaciones como músico sesionista asistiendo con su técnica a quienes requieren sus servicios musicales. Formado por notables bateristas, Astoviza estuvo en “Un Plan Perfecto” marcando el ritmo del pentagrama de su día a día.