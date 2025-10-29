El Peronismo ante su desafío más complejo

La campaña electoral de 2025 evidenció que la ascendente figura de Javier Milei se sostiene tanto por un poder supranacional como por un sector electoral mayoritario. En este escenario, el peronismo ha oscilado entre la inacción y una espera pasiva, esperando que el poder cayera nuevamente en sus manos sin ofrecer una verdadera alternativa. Sin embargo, el camino corto, ese que se basa en la suposición de que los otros siempre serán peores, está llegando a su fin.

Raúl Baglini, el célebre teórico de la política, afirmaba que el peronismo contaba con un «núcleo duro» de votantes, capaces de resistir cualquier adversidad. Pero si en 2018 hablaba de un peronismo alineado con Cristina Kirchner, hoy ese núcleo resistente parece estar del lado opuesto. El antiperonismo, con Milei como su líder, ha tomado la delantera en la escena política, convirtiéndose en la fuerza mayoritaria que ha derrotado en las urnas a diversas facciones del peronismo a lo largo del país. Esta transformación no es meramente un rechazo al peronismo; también refleja una parte de la sociedad que percibe en el espacio de la Libertad Avanza una estabilización, aunque precaria, frente a los estragos de la inflación descontrolada y el desastre económico que dejó el gobierno del Frente de Todos.

Pero las paradojas de la elección del 26 de octubre son muchas. Aunque la fragilidad del oficialismo dejó a Milei en una situación de vulnerabilidad, lo que permitió que se le renovara el apoyo, el triunfo de la extrema derecha también subraya la inexistencia de una propuesta alternativa convincente desde el peronismo. Este último, atrapado en luchas internas y con una propuesta de unidad que nunca llegó a consolidarse, dejó que el tiempo pasara sin ofrecer una verdadera respuesta a las demandas de un electorado cada vez más desconectado.

La derrota del peronismo en las elecciones de octubre no solo se limita al fracaso de Fuerza Patria, sino que incluye a todos los referentes peronistas que intentaron, sin éxito, armar una respuesta electoral coherente. La lección que no se quiso aprender de la derrota de 2023 es que el electorado ya no quiere seguir el camino de una política de improvisación, sin respuestas claras ni balance de lo que salió mal. Mientras algunos dentro del kirchnerismo se aferran a la idea de que Milei se caerá por su propio peso, la realidad es que la sociedad está buscando algo diferente.

El peronismo nunca antes se había visto en una situación tan desventajosa. A pesar de los intentos de algunos dirigentes por minimizar la magnitud de la derrota, el hecho es que, a diferencia de lo ocurrido en 2001, el peronismo no ha logrado articular una salida renovadora que lo permita volver a conquistar el poder. En ese entonces, figuras como Eduardo Duhalde supieron capitalizar el descontento social para abrir paso a una nueva etapa de recuperación. Hoy, en cambio, el peronismo enfrenta un dilema: puede optar por la autocompasión o, finalmente, arremangarse y pensar en una propuesta viable que conecte con los sectores excluidos y, al mismo tiempo, recupere la confianza de los votantes más acomodados.

El apoyo internacional de figuras como Donald Trump y las instituciones financieras globales, que han respaldado a Milei, también deja al peronismo ante una encrucijada. El líder de la extrema derecha no solo tiene el apoyo de un sector juvenil que le permite consolidarse, sino que también cuenta con el respaldo de un poder económico y político que lo mantiene en el juego. Frente a esto, el peronismo tiene que dejar de esperar el «regalo del cielo» y asumir que, si desea recuperar el poder, debe tomar el camino largo: el de repensar su propuesta, salir de la zona de confort y reconciliar intereses dispares en toda la sociedad argentina.

El horizonte es incierto, pero el desafío está claro: el peronismo debe superar su propia inercia y encontrar una propuesta que trascienda las viejas recetas. Si no lo hace, el camino hacia el regreso al poder podría seguir quedando más y más lejos.