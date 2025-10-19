El Pani y su semilla galáctica

Es uno de los jóvenes talentos de la arena musical local. Siempre activo, en movimiento, persiguiendo alguna pulsión creativa y siendo parte de diversos proyectos musicales. Pero ahora le llegó su tiempo. El de su primer trabajo en solitario. Sebastíán Paniagua, o el “Pani” a secas, estuvo en “Un Plan Perfecto”(Supernova 97.9) presentando en vivo “Semilla Galáctica”, un EP con seis temas intimistas que salieron del cajón porque les llegó su tiempo.