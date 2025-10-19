19 Oct 2025
8.9 C
Nueve de Julio
Buscar
LocalesMúsica

El Pani y su semilla galáctica

Es uno de los jóvenes talentos de la arena musical local. Siempre activo, en movimiento, persiguiendo alguna pulsión creativa y siendo parte de diversos proyectos musicales. Pero ahora le llegó su tiempo. El de su primer trabajo en solitario. Sebastíán Paniagua, o el “Pani” a secas, estuvo en “Un Plan Perfecto”(Supernova  97.9) presentando en vivo “Semilla Galáctica”, un EP con seis temas intimistas que salieron del cajón porque les llegó su tiempo.

Últimas noticias

Localesadmin -

La política del tránsito: el negocio de no resolver lo evidente

Mientras el parque automotor de las ciudades del interior argentino crece de forma exponencial, la infraestructura vial se mantiene...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra