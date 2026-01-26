El nuevejuliense Valentino Rossi campeón en Dolores



El nuevejuliense Valentino Rossi se consagró campeón del Abierto de Dolores en la categoría Sub-16 de la Federación de la Cuenca del Salado. El tenista de 16 años entrena en la prestigiosa Academia Ichkov en Ezeiza.

«Felicitaciones @valenrossi2009 por consagrarte campeón del primer Abierto del año.

Estamos muy felices y orgullosos de vos: de tu trabajo, de tu enfoque y de tener los objetivos tan claros. Este es solo el comienzo… vamos a seguir dejando todo, con hambre de más.» escribieron en el Instagram de la Academia.

Rossi tuvo un excelente nivel durante todo el torneo: derrotó a Rodolfo Sciacalepore por 6-1 y 6-0. Luego, venció a Juan Esteban Merino por 6-0 y 6-1. Y en la final se impuso ante Alejo Lonne por 6-2 y 6-2.