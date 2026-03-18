El Movimiento se demuestra andando

Identificados con el recientemente creado Movimiento Justicialista Nuevejuliense (MJN), Daniel Olivares y Juani De Sogos, estuvieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova907.9) para lanzar la invitación a la jornada de actividad política y social que organiza la agrupación con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis.

Olivares y De Sogos anticiparon que la misma se llevará a cabo en las instalaciones de la sede social del Club El Fortín, en Santiago del Estero 417, donde se formarán mesas de trabajo a partir de las 10 hs del próximo sábado 21 de marzo.

De Sogos, como exintegrante de la Unidad Básica ‘Juan Domingo Perón’, fue crítico con el accionar de esta en los últimos tiempos y si bien primero arrojó la culpabilidad de “‘nos cerraron las puertas” finalmente terminó mencionando al ex Diputado Provincial (MC) Horacio Delgado y a la concejal Julia Crespo como algunos de los responsables de esa situación. Para ambos, el propósito de esta nueva visita de Katopodis, además de la conformación de las mesas de trabajo para un plan de gobierno futuro, es “mostrar las cosas que la provincia trae a 9 de Julio y no se muestran”. Pero De Sogos no lo atribuyó al gobierno municipal sino “a que fueron los representantes del peronismo local con llegada a la provincia los que no mostraron esos trabajos. Parece un tema de mezquindad que si no lo hace fulano no lo mostramos. Por ese motivo nosotros venimos a reflejar todos esos trabajos que está haciendo el compañero Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Lo que se hace bien hay que mostrarlo y lo que se hace mal hay que criticarlo puertas adentro”.

Y ante el nuevo escenario partidario desde el 15 de marzo con la asunción de Augusto Ippolitti como máxima autoridad partidaria y lo que pueda derivar de eso expresó: “El peronista siempre tiene la esperanza de hacer la unidad y trabajar por el bienestar social de la gente. Nosotros vamos a trabajar por la unidad y si ellos se quieren sumar bienvenido sea, pero a nosotros no nos para nadie y seguiremos adelante y nos enfocaremos en 2027 para trabajar por un 9 de Julio mejor».

«La discusión, los peronistas la tenemos que empezar a dar puertas adentro” agrego De Sogos.

Referido a la reunión del próximo sábado dijeron que “la gente y 9 de Julio necesitan proyectos y no discusiones de distintos partidos políticos”.

Para Daniel Olivares la formación del M J N y la intención del grupo inicial es convocar a otros sectores partidarios y extrapartidarios no solo al encuentro del sábado 21 próximo sino en el futuro inmediato.

Las invitaciones para la jornada política sabatina fueron cursadas a todos los sectores: “Este es un trabajo plural, el que no se quiera sumar por mezquindades internas o por lo que diga la organización es tema de ellos. Nosotros tenemos que pensar hoy en día en 9 de Julio”.

