El modelo Milei: entre la jugada audaz y el riesgo social

Por Javier J. Pappalardo

El rumbo económico adoptado por el gobierno de Javier Milei comienza a mostrar con mayor nitidez su lógica de funcionamiento: un esquema que, lejos de apoyarse en el entramado productivo local y en la movilidad social ascendente, parece prescindir tanto de la industria nacional como de la propia clase media. No se trata de una consecuencia no deseada, ni de un daño colateral. Es, en rigor, la manifestación más pura de un modelo que privilegia la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y la desregulación por sobre cualquier otra variable. En ese marco, la producción local deja de ser un objetivo en sí mismo, y la clase media —históricamente el motor del consumo y del desarrollo argentino— pasa a ocupar un lugar cada vez más marginal.

El cierre de fábricas, la retracción del empleo formal y el avance de las importaciones no son episodios aislados. Son piezas de un mismo engranaje. Cuando una economía se abre de manera abrupta, sin redes de contención ni políticas de transición, los sectores menos competitivos quedan expuestos a una competencia desigual. Y en la Argentina, buena parte de su industria se encuentra en esa situación. La consecuencia es conocida: empresas que cierran, trabajadores que pierden su empleo y un tejido productivo que se deshilacha. Pero hay un efecto más profundo, menos visible en el corto plazo y más determinante en el largo: la erosión de la clase media. Porque es allí donde confluyen el empleo calificado, el consumo sostenido y las expectativas de progreso.

En ese punto aparece una metáfora que el propio Presidente ha sabido instalar en el debate público con su ya reiterado “no la ven”. En el ajedrez, cuando un jugador pierde la partida tras una jugada inesperada, suele reconocer —con cierta mezcla de sorpresa y admiración— que no había visto esa variante. Hay, en esa admisión, un reconocimiento implícito de la inteligencia estratégica del adversario. La pregunta es si estamos frente a una jugada de esa naturaleza. Si el programa económico —basado en la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y la atracción de inversiones— constituye ese movimiento audaz que, aun a costa de tensiones presentes, termina ordenando el tablero y conduciendo a un resultado favorable en el mediano plazo.

El modelo, en efecto, parece encontrar su punto de equilibrio en otro lugar. Un núcleo reducido de sectores altamente competitivos —vinculados a los recursos naturales o a actividades de escala global— convive con una masa creciente de trabajadores precarizados o directamente excluidos del sistema formal. En ese esquema, la clase media deja de ser necesaria como sostén del crecimiento.

La apuesta oficial es clara: primero estabilizar, luego crecer. Pero la historia económica argentina sugiere que ese tránsito no es automático ni lineal. La desindustrialización puede ser veloz; la reconstrucción, en cambio, suele demandar años, incluso décadas. En paralelo, la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida profundizan la fragilidad de amplios sectores sociales. La clase media no solo pierde ingresos: pierde previsibilidad, horizonte y, en muchos casos, identidad.

Por eso, la metáfora del ajedrez admite una lectura adicional. Tal vez “no verla” no sea un error del observador, sino una diferencia de enfoque sobre qué partida se está jugando. Porque los modelos económicos no se miden únicamente por su consistencia técnica, sino por su capacidad de integrar a la sociedad.

Un país sin industria es, en gran medida, un país sin autonomía. Y un país sin clase media es, casi siempre, un país sin equilibrio. La incógnita, todavía abierta, es si esta jugada terminará siendo una apuesta estratégica capaz de reordenar la economía o un riesgo social que, cuando se revele en toda su dimensión, ya no tenga retorno.