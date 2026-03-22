El ladrillo no traiciona





Por Javier Pappalardo

La crisis habitacional en la Argentina ha dejado de ser un problema acotado para convertirse en un fenómeno extendido y persistente. Hoy, siete de cada diez hogares enfrentan algún tipo de dificultad vinculada a la vivienda, en un escenario atravesado por recortes en políticas públicas y la paralización de obras esenciales. Pero antes de los números, antes de los informes técnicos y las estadísticas, hay una idea que vuelve una y otra vez, casi como una certeza cultural transmitida de generación en generación.

Recuerdo una conversación en la cual pregunté, con la ingenuidad de quien busca una respuesta definitiva, si en el futuro convenía invertir en el campo o en el ladrillo. No hubo dudas. “Ladrillos”, fue la respuesta, rematada con una frase que el tiempo se encargó de validar: el ladrillo nunca traiciona.

No era una afirmación técnica ni académica, pero sí profundamente empírica. “Desde 1920 hasta hoy, compará con la moneda que quieras o con la renta que te parezca: siempre gana el ladrillo” escuché decir en alguna mesa de encuentro. En esa síntesis, casi brutal por su simpleza, había una lectura de largo plazo que atraviesa décadas de crisis, devaluaciones y cambios de modelo económico.

Hoy, los datos parecen dialogar con aquella intuición. El déficit habitacional no se limita a la falta de vivienda: incluye carencias en servicios básicos, problemas de infraestructura, precariedad en la tenencia y situaciones de hacinamiento. Más de 10 millones de hogares presentan algún tipo de falencia, muchos de ellos con múltiples déficits simultáneos.De ese universo, 7,4 millones no acceden de manera adecuada a servicios esenciales o habitan viviendas con deficiencias estructurales. A su vez, más de un millón de familias necesita una solución habitacional adicional, ya sea por condiciones irrecuperables o por hacinamiento crítico.

Un informe de la organización Tejido Urbano advierte que el problema excede ampliamente la falta de vivienda y requiere políticas diferenciadas. Sin embargo, el deterioro de la intervención estatal —con obras paralizadas y programas desarticulados— ha profundizado una tendencia que ya era preocupante. En paralelo, el mercado de alquileres se volvió más inestable, con contratos más cortos, aumentos más frecuentes y una presión creciente sobre los ingresos de las familias. Para muchos, alquilar dejó de ser una solución transitoria para convertirse en una trampa de difícil salida.

La crisis también revela otra dimensión: el acceso a la vivienda ya no distingue con la misma nitidez entre sectores sociales. Si bien los niveles más críticos se concentran en los hogares de menores ingresos, el problema se extiende hacia capas medias que ven cada vez más lejano el acceso a la propiedad.Y es ahí donde aquella frase vuelve a cobrar sentido. No como una receta infalible ni como una solución inmediata, sino como una señal de estabilidad en medio de la incertidumbre. El ladrillo, en la Argentina, ha sido históricamente refugio de valor, reserva frente a la volatilidad y, para muchos, la única forma tangible de construir futuro.

Sin embargo, la paradoja es evidente: mientras el ladrillo se consolida como resguardo, el acceso a él se vuelve cada vez más restrictivo. La vivienda, más que un derecho garantizado, parece hoy un bien esquivo. El ladrillo no traiciona, pero cada vez son menos los que pueden alcanzarlo.