Nematodos, enemigos de la huerta



Por Ing. Agr. Florencia Céspedes Se nos viene el Niño 2026. Ya lo confirman los modelos meteorológicos. Para los dormidos, significa que la temperatura superficial del océano pacífico está por encima de lo normal, esto provocará qué tengamos más humedad y más temperatura de la habitual en la primavera.

El invierno, que hace poquitos días comenzó, todo indica que será normal, pero con una napa recargada lo que hará que muchas plagas se vean favorecidas, de concretarse lo anunciado por los climatólogos. A diferencia de otros años, nuestra región llegó al otoño con mejores reservas de humedad en los suelos gracias a las lluvias acumuladas durante 2025 y los aportes de marzo y abril.

Por esto es que hoy nos vamos a dedicar a los nematodos que son organismos microscópicos similares a gusanos que habitan en el suelo y se mueven con la humedad. Aunque existen miles de especies, algunas afectan negativamente a las plantas cultivadas al alimentarse de sus raíces, las debilitan y facilitan la entrada de patógenos, son una amenaza para la agricultura y la jardinería, al reducir la productividad de los cultivos y comprometer la sanidad.

La sintomatología visual en campo aparece por manchones al igual que las enfermedades del suelo. La dispersión por la superficie de cultivo es lenta, pero aumentará con el tiempo si no se toman las medidas adecuadas.