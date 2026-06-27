Nematodos, enemigos de la huerta

Por Ing. Agr. Florencia Céspedes
Se nos viene el Niño 2026. Ya lo confirman los modelos meteorológicos. Para los dormidos, significa que la temperatura superficial del océano pacífico está por encima de lo normal, esto provocará qué tengamos más humedad y más temperatura de la habitual en la primavera.
El invierno, que hace poquitos días comenzó, todo indica que será normal, pero con una napa recargada lo que hará que muchas plagas se vean favorecidas, de concretarse lo anunciado por los climatólogos. A diferencia de otros años, nuestra región llegó al otoño con mejores reservas de humedad en los suelos gracias a las lluvias acumuladas durante 2025 y los aportes de marzo y abril.
Los síntomas que provocan son variados: hinchazones en las raíces (agallas), marchitez, clorosis (amarillamiento de hojas), reducción en el crecimiento, y en los casos más severos, la muerte de la planta. Sin embargo, al tratarse de organismos invisibles al ojo humano, su detección suele realizarse cuando el daño ya está.
El control de nematodos no se basa en una única solución, sino pensando diversas estrategias :
- 1 Rotación de cultivos: Alternar especies vegetales sensibles con otras resistentes ayuda a interrumpir el ciclo de vida del nematodo. Por ejemplo, el cultivo de gramíneas como el maíz puede reducir poblaciones de Meloidogyne.
- 2 insolando el suelo: se trata de cubrir el terreno con plástico transparente durante las épocas más cálidas. El calor acumulado puede alcanzar temperaturas letales para los nematodos en las capas superiores del suelo.
- 3 Uso de nematicidas: Existen productos químicos diseñados para eliminar o reducir la población de nematodos. Los mismos interfieren en la respiración del patógeno y logran interrumpir su ciclo de vida, sirve para Fusarium también.
- 4 Control biológico: Algunos hongos y bacterias del suelo, como Paecilomyces lilacinus o Bacillus firmus, actúan como agentes naturales que parasitan o inhiben a los nematodos.
- 5 abonos orgánicos: Incorporar compost, heces de gallineros o materiales orgánicos puede mejorar la estructura del suelo y favorecer la presencia de microorganismos antagonistas (depredadores) a los nematodos.
Hoy las verduras de hojas están afectadas por pequeños caracoles, venimos de meses con alta humedad y temperaturas por encima de lo normal, a no descuidarse y tener un cebo a mano. En lo que son los bulbos de invierno (Marimonias, Fresias, Amarilis) las puestas muy a la sombra están afectadas por el exceso de húmedad, andan mejor con poca agua, suelos bien drenados y sueltos.
A no dormirse con las capacitaciones, de ser posible hacer un análisis de suelo antes de fertilizar por las dudas (materia orgánica, fósforo, pH, Nitrógeno) en varios años puede resultar muy útil y «ojo» no confiemos en lo que nos muestra la web, experimentemos y consultemos ya que es la mejor forma de adquirir conocimientos.