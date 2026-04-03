El Judo del 9 copó Córdoba

El sensei del dojo Jita kyoei, Santiago Falco, pasó por «Supernova Deportivo» para contar acerca de la actividad realizada el fin de semana pasado donde la Asociacion de Judo Nuevejuliense participo de dos torneos.

Una delegacion se hizo presente en la provincia de Córdoba y disputó el Campeonato Nacional de Judo de Veteranos, con una gran actuacion de Ricardo González que obtuvo un quinto puesto, logrando seguir dentro del top ten del ranking nacional.

Por otro lado, en la misma provincia, se realizó el Campeonato Provincial conocido como el “Abierto Cordobés” donde los judokas nuevejulienses Manuel Benavides y Enzo Miño (categoria sub 15) marcaron su presencia con una notable participacion en una categoria superior, enfrentandose a cadetes de entre 15 y 18 años. En esta ocasion obtuvieron el 7mo puesto y abrieron la posibilidad de participar el proximo campeonato nacional.

Por ultimo el judoka Isaias Cambello, categoria Kyu Graduado, dejo su sello distintivo de explosividad y técnica, llegando a la final del torneo y obteniendo la Medalla de Plata, lo que sin dudas es una inmejorable motivacion para su próximo desafío que es el podio nacional, a desarrollarse en la ciudad de San Juan durante abril.

Falco mencionó también la gran iniciativa que esta llevando a cabo su equipo donde invita a chicos que hayan terminado su paso por «El Hogar del Niño» a participar de esta disciplina de manera totalmente gratuita lo que es fundamental para involucrar a mas jovenes a practicar Judo. El sensei Falco invita a todos aquellos interesados a presenciar y participar de las clases de Judo, dictadas en su Jdojo de calle 25 de Mayo Nro. 2181.