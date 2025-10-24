Notable músico, otro de los que está siempre embarcado en diversas búsquedas y escenarios sonoros, Cato Vaudagna finalmente presentó su imaginario. Una obra que está compuesta por seis canciones y de la cual participaron varios amigos musicales aportando sus talentos. Cato estuvo dialogando en “Un Plan Perfecto” sobre el poder concretar este proyecto que parte de sus creaciones pero que se nutrió de todas esa colaboraciones mencionadas. El nombre del álbum, “El imaginario de Cato” es una frase de Clara Rotemberg, psicóloga de Cato, que a Mariana, la esposa del músico, le pareció un “ lindo nombre para un disco”.