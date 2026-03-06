El hockey regional pone primera en 9 de Julio





Nueve de Julio se convertirá este domingo 8 en el epicentro del hockey bonaerense. La Asociación de Hockey del Centro de la Provincia ha elegido las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio para el inicio de las actividades de sus seleccionados juveniles, una decisión estratégica que responde a la ubicación privilegiada de la ciudad para conectar a los once clubes que integran la federación.

El despliegue deportivo comenzará por la mañana y contará con la participación de jugadoras provenientes de Lincoln, Junín, Saladillo, Carlos Casares, Bragado, Bolívar y 25 de Mayo. El cuerpo técnico, liderado por los coordinadores Guillermo González y Walter Daffara, supervisará las jornadas de entrenamiento de las categorías Sub 14 y Sub 16 en doble turno.

La organización ha dispuesto horarios escalonados para optimizar el rendimiento de las deportistas. El equipo Sub 14 abrirá la jornada a las 10:00 bajo la dirección de Yamila Aquilano, mientras que el bloque Sub 16 iniciará su sesión a las 11:30 con Julieta Miranda al frente. Ambas entrenadoras trabajarán de forma conjunta, intercambiando roles de asistencia y contando con el apoyo técnico de la preparadora física Victoria Savalio.

Se espera la presencia de entre 80 y 100 jugadoras en lo que representa el primer gran filtro del año. Este proceso de evaluación será fundamental para definir la nómina definitiva de ambos seleccionados, que representarán a la región en las próximas competencias provinciales de la temporada.