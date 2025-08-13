13 Ago 2025
9.4 C
Nueve de Julio
Buscar
Locales

El Gobernador Kicillof llega a 9 de Julio

Después de un par de cambios de fecha, finalmente este viernes el gobernador Axel Kicillof llegará a 9 de Julio. Lo hará para inaugurar el Centro de Atención Primaria de Salud del barrio Alborada, ubicado en la calle Alsina 2253. Ahi, cerca de las 18 horas, se realizará el acto donde hay convocatoria para dirigentes locales y autoridades municipales y en el cual, además, el gobernador entregará dos móviles para la Policia local.

Últimas noticias

Generaladmin -

La inflación de julio fue del 1,9%, según el INDEC

La inflación de julio aceleró con respecto al mes previo y se ubicó levemente por encima de las proyecciones...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra