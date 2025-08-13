El Gobernador Kicillof llega a 9 de Julio

Después de un par de cambios de fecha, finalmente este viernes el gobernador Axel Kicillof llegará a 9 de Julio. Lo hará para inaugurar el Centro de Atención Primaria de Salud del barrio Alborada, ubicado en la calle Alsina 2253. Ahi, cerca de las 18 horas, se realizará el acto donde hay convocatoria para dirigentes locales y autoridades municipales y en el cual, además, el gobernador entregará dos móviles para la Policia local.