El FdT solicita la reglamentación de las rotondas ubicadas en la ciudad de 9 de Julio

A través de un comunicado, el bloque de concejales del Frente de Todos aseguró que “Ante la presencia de gran cantidad de rotondas que se pueden observar en varias intersecciones de nuestra localidad, que las mismas no fueron autorizadas por el Honorable Concejo Deliberante y que no guardan las medidas de construcción y señalización reglamentaria, el Bloque de Concejales del Frente de Todos presentó un proyecto de ordenanza para que se realice un relevamiento de las rotondas que se encuentran en nuestra localidad, que se lleve a cabo la correspondiente señalización de las mismas con cartelería, pintura adecuada y se les den el marco regulatorio correspondiente ya que han sido reiteradas las sentencias judiciales que condenan a distintas municipalidades ante accidentes que se producen en éstas “rotondas” debido a que no cuentan con las especificidades técnicas pertinentes.

Ante la gran cantidad de accidentes que se pueden observar en las intersecciones en las que se construyeron las actuales “rotondas”, muchos con consecuencias fatales para vecinos de nuestra comunidad, resulta imperioso que se les brinde un marco regulatorio a las mismas para que cumplan con sus objetivos principales de ordenar el tránsito y disminuir los accidentes viales”.

BLOQUE DE CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS

9 DE JULIO