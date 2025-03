El Editorial del Lobo

LA FUGA HACIA ADELANTE CON UN DICTAMEN QUE HUELE VACÍO

Las mejores decisiones, tanto en los negocios como en la vida, acostumbran a tomarse, no con análisis, sino con intuición, con coraje, con amor. Analizar está bien, pero las grandes decisiones raramente vienen de un buen análisis, porque a menudo faltan datos para comparar adecuadamente y por encima de todo, son aquellas que se ejecutan.

EL DICTAMEN UCR-UxP

El sol del viernes 28 de febrero apenas asomaba y el Palacio Municipal amanecía con la certeza y tranquilidad de que en 9 de Julio todo se «adecua». Como le ocurre a quien lee con atención, a veces hay fragmentos de textos que se destacan como si los propios ojos le agregaran un trazo de resaltador.

Con un guión que no es nuevo, los concejales de la Unión Cívica Radical y Unión por La Patria toman la decisión de conformar una alianza para resolver el pedido de juicio político contra la Sra. Intendente Municipal María José Gentile. En ese contexto acuerdan un dictamen conjunto con una pátina de legalidad. Sin embargo, hemos visto y oído a sus máximos referentes, en distintos medios de comunicación, querer explicar lo inexplicable.

Con humildad académica pongo en la intelección de todos los concejales que estampen su patrimonio escritural en el dictámen motivo de este entuerto en cuestión, que el concurso de las disputas axiológicas se resuelven privilegiando en su selección el axioma de mayor valor, sacrificando en su elección el postulado de menor valor. Lo menciono porque nunca un llamado de atención que conste en el legajo de la hoy Intendente Municipal puede estar por encima de la Constitución Nacional y del Código Penal. Dicho esto, no griten como goles lo que apenas es un tirito al arco.

El dictamen que rubrican tanto la UCR como UxP se encuentra en línea con la filosofía que pregonan, minimizar al máximo sus funciones como representantes del pueblo en el Honorable Concejo Deliberante y patear para adelante con un discurso ambiguo. Esto es un claro ejemplo de la política actual donde prima el abandono a quien confió con su voto a sus representantes, la nula empatía y el desmantelamiento de todo tipo de creencia en el sistema político actual.

Es un atajo para vender humo e ir avanzando en una nueva contienda electoral. Sin embargo, con el dictamen se va en contra de lo que con prístina claridad firmaron los Jefes de Bloque, excluyendo ahora taxativamente todas y cada una de las contradicciones rubricadas por el Ejecutivo, sin poder negar que una vez más cambiaron su pronóstico. Agrego, si hablamos de defraudación tal como escuchamos a la Concejal Crespo -principal referente de Unión por la Patria- estamos comunicando que existe un plan delictivo, no simples irregularidades. Si a esto adicionamos que los protagonistas sólo consiguen incriminarse más cuando intentan decolorar pruebas -un claro ejemplo es la amnesia selectiva que padecen cuando afirman «no recordar» quien entregó las llaves al Sr. Sebastián Gavalda-, llegamos a la conclusión que todas las declaraciones firmadas siguen sacando a la luz material que ratifican las sospechas.

Estos efectos colaterales me recuerdan a muchos oscuros laderos del poder nativo. Imagino su final. La historia si bien no se repite con exactitud tiene líneas que no cambian en sus procesos y dimensiones.

REFLEXIÓN FINAL

Con la presentación de este dictámen, que seguramente será el que termine siendo votado, no queda duda alguna que para los concejales de Unión por la Patria y de la Unión Cívica Radical, el ejercicio del poder es performatico. Cada mensaje, cada entrevista, cada anuncio, cada dictamen, que prometieron defender, cada opinión vertida en sus redes, cada línea repetida por sus voceros, busca proyectar poder como la sombra agigantada de un objeto diminuto.

La verdad es otra: la intendente municipal está siendo investigada por hechos gravísimos, no por irregularidades. La esperan varios procesos judiciales con elementos que son abundantes, en el marco de un escándalo que llegó a la portada de los principales medios locales y que involucra cientos de miles de pesos que corresponden al erario público. Lo ha visto 9 de Julio y de eso ya no hay vuelta atrás.

Mientras tanto, se escuchan solo disputas de ideales. Pero también se huele vacío.

EL LOBO