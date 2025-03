El Editorial del Lobo

HISTORIAS SILENCIADAS

En el marco de una acción de amparo presentada por decenas de vecinos y vecinas en Ciudad Nueva, 9 de Julio (Bs.As), la Justicia de Mercedes otorgó medidas cautelares que obligan al Municipio de 9 de Julio (Bs.As.) a entregar bidones de agua potable e implementar un plan de vigilancia sanitaria. También -por precaución- se ordenó alejar las fumigaciones con agrotóxicos a más de 1000 metros de los pozos de extracción de agua subterránea. En el fallo que consta de 37 carillas, la Justicia Mercedina hizo lugar a medidas urgentes por la problemática del arsénico en el agua de consumo, 36 veces superior al máximo permitido.

Muchas veces el lenguaje permite echar luz donde la oscuridad quiere ganar terreno. A través de la mirada de lo cotidiano se puede ver la realidad, en este caso de un grupo de familias, quienes han sido muchas veces silenciadas, mostrándonos no solo las dificultades que enfrentan, sino también la resiliencia que en los contextos más adversos son testimonio del camino que muchas de ellas se forjan para sobrevivir.

¿QUÉ ES EL ARSÉNICO?

El arsénico es venenoso para el ser humano y, en dosis altas, puede ser fatal. Según la OMS los valores no deben superar los 0.01 microgramo por litro, pero eso no sucede en 9 de Julio donde los análisis han arrojado resultados altamente sorprendentes.

El acceso al agua es un derecho que no está garantizado para todas las personas. En Argentina, esa realidad queda cada vez más expuesta, por ejemplo, con “altos niveles” de arsénico. Un muestreo del agua de red municipal y perforaciones particulares en el sector de Ciudad Nueva realizado por los propios vecinos y vecinas con el acompañamiento de la ONG local Conciencia Agroecológica y Naturaleza de Derechos, indica que el líquido vital para la vida que consume la población presenta niveles exorbitantes de arsénico que superan hasta 36 veces lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tal como lo establece el Código Alimentario Argentino.

Todo ello sin que las autoridades municipales hayan advertido de la situación, que es gravísima, por lo cual no se sabe desde cuando la población ha estado expuesta a esos niveles de residuos de arsénico en el agua de consumo humano, que representan un riesgo de daño a la salud que puede resultar irreversible. El tema reviste gravedad extrema y podría derivar en una investigación penal por la omisión de los deberes de funcionarios públicos municipales.

Además de la exposición a través de la ingesta del agua, el arsénico llega a través del riego de los cultivos de frutas y verduras, e incluso de alimentos caseros preparados con el agua contaminada. Entre sus efectos, la OMS confirmó que puede causar cáncer, lesiones cutáneas, problemas en el embarazo y en el desarrollo de niños y niñas. Hay poco estudio, investigación y divulgación de lo que está sucediendo. Si no mejoramos los estándares de información, no se pueden tomar decisiones políticas ni sanitarias. Debemos colocar a la vida y a la salud por sobre las apetencias personales. Está claro que el agua es un bien finito y que el cambio climático es un hecho.

REFLEXIÓN FINAL

No vengo a vender dulce de leche. Quiero mostrar a las familias que están invisibilizadas. Esas familias que hacen tareas difíciles, sacrificadas, con calor, mojándose cuando llueve, tareas con salarios magros, esas familias que no se ven. Por eso es importante mostrarlas para reivindicarlas y admirarlas. Estamos ante una situación grave, nunca antes vista, que no solo afecta a esta generación, sino que perjudica a las futuras que no tienen cómo hacer conocer sus historias, más que lo que le ofrece la tendencia mayoritaria. Es importante que sepan que les pasa y cómo viven. Mostrémosle al país que la población de Ciudad Nueva en 9 de Julio es víctima de la desidia de los intendentes de turno por no garantizar el derecho humano al agua potable y no alertar de la gravísima situación para la salud de las personas que ellos representan, principalmente de las niñas y niños que habitan este suelo bonaerense. No ocuparse realmente de solucionar el problema de fondo. Eso también es un crimen.

“Si la acción de uno fracasa, se debe buscar la razón dentro de uno mismo”

EL LOBO