El Editorial de El Lobo

Una Gestión al Límite: Coherencia frente al deterioro institucional

En un momento crítico para la vida institucional de nuestro distrito, es necesario hablar con claridad. La actual gestión municipal, encabezada por María José Gentile, atraviesa un proceso de deterioro institucional y administrativo que no puede ser relativizado ni maquillado con discursos vacíos. Lo que está en juego no es una pulseada política, sino la credibilidad del gobierno local, el respeto por las normas y la integridad del ejercicio del poder.

Desde el Concejo Deliberante, los ediles de La Libertad Avanza, Luis Moos y Sol Ormaechea, han actuado con total coherencia con sus convicciones y responsabilidades: han ampliado e impulsado dos denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad, además de formalizar un pedido de destitución por los mecanismos que establece la ley y la institucionalidad democrática. Estas medidas no responden a una lógica de enfrentamiento personal ni a ambiciones de poder, sino a hechos objetivos y graves que no pueden ni deben ser ignorados.

A su vez, en las próximas semanas se estaría presentando una nueva denuncia penal, esta vez por encubrimiento e incumplimiento agravado de los deberes de funcionaria pública, ante la persistente falta de respuestas, la opacidad en la gestión y el evidente intento de obstaculizar la labor de control institucional. En este contexto, resultaría completamente incoherente e incongruente pensar siquiera en una posible alianza política con quien se está denunciando penalmente por hechos tan comprometedores. No hay estrategia electoral que justifique semejante contradicción ética.

No estamos ante una oposición “ruidosa” o “caprichosa”, como algunos intentan instalar. Estamos ante representantes que cumplen su rol institucional, señalando con firmeza los desvíos del poder y actuando en defensa del interés colectivo. Fiscalizar, denunciar y exigir transparencia no es obstruir: es ejercer la función para la que fueron electos.

El relato oficialista pretende vender una gestión “silenciosa pero comprometida”, frente a una oposición que, según dicen, solo pone palos en la rueda. La realidad es otra: las obras no llegan, las promesas no se cumplen y la gestión carece de rumbo, credibilidad y diálogo. Mientras tanto, los hechos hablan por sí solos: parálisis administrativa, falta de respuestas, y una creciente desconfianza social e institucional que margina a Nueve de Julio de cualquier agenda seria de desarrollo.

Este no es un posicionamiento basado en ambición ni en cálculo político. Es una línea de conducta basada en la coherencia. Coherencia con lo que se dice y con lo que se hace. Mi abuelo siempre decía: “Escuchá lo que dice, pero más mirá lo que hace”. Y tenía razón. Porque cuando la legalidad se vulnera, cuando el diálogo se reemplaza por la imposición y cuando el poder se ejerce sin rendición de cuentas, el silencio se vuelve complicidad. Y la complicidad, en política, no puede tener lugar.

La ciudadanía merece saber lo que ocurre y merece dirigentes que no se acomoden al poder, sino que lo desafíen cuando se aparta del bien común. En ese camino, seguiremos firmes.

Y para cerrar, una imagen sencilla pero contundente: cuando estudiaba en La Plata, tenía un compañero mayor llamado Jorge. Cada vez que Rubén, mucho más joven pero algo inmaduro, empezaba a hablar sin mucho sentido, Jorge giraba y le decía con una sonrisa firme:

“Rubén, cerrá la boca que parecés más piola.”

A veces, el silencio es prudencia. Y hay momentos en los que lo más digno, y también lo más inteligente, es callar.

El Lobo