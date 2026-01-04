El coordinador de voces

Cristian Medina tuvo, como siempre, un año de mucho trabajo. Pero el 2025 lo coronó con un evento magnifico y a pura grandeza: un concierto sinfónico coral junto con la orquesta de 9 de Julio en la catedral, claro, con muy buena convocatoria y excelentes repercusiones. Medina fue el gestor de una propuesta jugada que significó armar un coro en tan solo cuatro meses con personas que tan solo tuvieran la voluntad de ser parte. Se anotaron 100 quedaron 70, una repercusión que dobló por varios cuerpos las estimaciones del director del coro. Medina estuvo de visita en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) para contar lo que le dejó esta experiencia y los desafíos, porque siempre tiene alguno, para el nuevo año.