El Congreso de EEUU y las dudas sobre la economia argentina

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS) advierte que Argentina se enfrenta a un escenario crítico de devaluación o incumplimiento de pagos. El documento técnico, que sirve de base para las decisiones de los legisladores en Washington, subraya que el país no logra generar un superávit comercial suficiente para garantizar la entrada de divisas necesaria.

El análisis destaca que la falta de reservas internacionales sólidas debilita la capacidad del gobierno para sostener el valor de la moneda y cumplir con sus compromisos financieros externos. Según los expertos del CRS, la sostenibilidad económica depende actualmente de factores externos y de la obtención de financiamiento adicional, en un contexto de incertidumbre sobre la recuperación de la actividad industrial.

El informe también menciona la dimensión geopolítica de la crisis. De acuerdo con el organismo, parte del apoyo financiero de Estados Unidos a Buenos Aires bajo la administración Trump podría estar condicionado a la necesidad estratégica de limitar la influencia de China en la región, más allá de los indicadores estrictamente económicos del país.