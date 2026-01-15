El «blue» retrocede y se acelera la acumulación de divisas

En una jornada marcada por una inusual calma en los mercados informales, el dólar «blue» cerró este jueves a $1.510, consolidando una tendencia a la baja que ha sorprendido a propios y extraños en el inicio del año.

La cotización informal retrocedió cinco pesos respecto al cierre del miércoles, situándose apenas por encima del dólar oficial, que en las pizarras del Banco Nación finalizó a $1.470. Esta reducción de la «brecha cambiaria» —la distancia entre el precio legal y el del mercado negro— es una de las metas más ambicionadas por el equipo económico para normalizar la economía.

A nivel financiero, los dólares bursátiles (MEP y CCL) también mostraron signos de debilidad, operando en torno a los $1.474 y $1.514 respectivamente. Para los analistas en Buenos Aires, esta convergencia de precios no es una coincidencia, sino el resultado de una estrategia agresiva del Banco Central.

La noticia del día, sin embargo, no estuvo solo en las «cuevas» (casas de cambio informales), sino en los despachos oficiales. El Banco Central (BCRA) informó la compra de US$ 47 millones en la jornada, elevando las reservas brutas a US$ 44.646 millones. Este desempeño captó la atención del FMI. El organismo internacional destacó que la acumulación de divisas está ocurriendo a un ritmo superior al estipulado en las revisiones técnicas.

«Es un momento de ayuda inesperada», señala un reporte financiero. La oferta de dólares se ha visto apuntalada no solo por el sector exportador, sino por el regreso de empresas privadas al mercado de deuda, con planes de inversión que superan los US$ 1.100 millones para esta semana.

Pese al optimismo oficial, los desafíos persisten. La implementación del régimen de bandas cambiarias —un sistema donde el dólar fluctúa dentro de márgenes establecidos por el Central— sigue siendo el eje de la controversia. Con un techo fijado actualmente en $1.544,97, el peso tiene margen de maniobra, pero la actualización de estas bandas según la inflación mensual mantiene a los inversores en alerta.

«El Banco Central ha logrado desactivar la demanda inmediata», explican fuentes del mercado, «pero el verdadero test vendrá cuando la liquidación de la cosecha gruesa deba enfrentar los vencimientos de deuda previstos para el segundo trimestre».

Por ahora el dólar blue ha dejado de ser la noticia de portada por su escalada, para convertirse en un reflejo de una economía que, aunque frágil, intenta encontrar un nuevo punto de equilibrio.