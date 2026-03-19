El Automotoclub se prepara para la temporada

Bajo la gestión de su nueva comisión directiva, el Automoto Club Nuevejuliense atraviesa un periodo de transformación que combina el mantenimiento de sus instalaciones con el regreso de la actividad deportiva de alto nivel. La institución busca recuperar su protagonismo regional mediante una planificación que abarca desde mejoras de infraestructura hasta eventos masivos.

El primer gran hito de esta etapa tendrá lugar este sábado 21 de marzo en el autódromo local, con una nueva jornada de picadas que reunirá a los vehículos más veloces de la zona. La organización ha confirmado que el predio abrirá sus puertas a las 14:30 horas, iniciando con las pruebas libres de motos a las 15:30, mientras que los automóviles tomarán la pista a partir de las 21:30. Para optimizar el rendimiento de los competidores, se aplicará el tratamiento de adherencia VHT sobre el asfalto. El evento, que tiene una entrada general fijada en $10.000, contará además con servicios de gastronomía y stands comerciales.

En el ámbito del kartódromo, los equipos de trabajo ya han iniciado las tareas de perfilado y mantenimiento del trazado. Estas labores son fundamentales para asegurar condiciones óptimas de cara a las próximas jornadas de pruebas y la futura confirmación de una fecha del Karting del Centro, una categoría clave para el automovilismo zonal.

No obstante, el cronograma de obras civiles ha sufrido modificaciones de último momento. Los trabajos previstos para la renovación de la red eléctrica subterránea y la instalación de nuevos tableros en la zona de boxes debieron postergarse debido a un cambio en el calendario del Turismo Promocional. La categoría, que originalmente iba a iniciar su temporada en Junín, finalmente desembarcará en el circuito «Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado» de 9 de Julio los días 28 y 29 de marzo.

En la última reunión de la comisión directiva, celebrada anoche, los dirigentes ratificaron su compromiso de potenciar el deporte motor en la ciudad. Con esta serie de propuestas concretas y la puesta en valor de sus escenarios, el Automoto Club Nuevejuliense marca el ritmo de una temporada que promete devolver al autódromo su estatus de referencia en la provincia de Buenos Aires.