Eduardo Canavese: «Mientras los politicos arman listas, nosotros nos estamos ahogando»

El productor agropecuario de la zona de Santos Unzué estuvo en «Agro 9 Radio» haciendo una suerte de catarsis que es una muestra del sentir de los afectados por el agua en el distrito. Cansado, y con mucho enojo, explicó su parecer, lo que está sintiendo la ruralidad, una mezcla de bronca, abandono e impotencia, no solo por la crítica realidad hídrica sino por la gran pregunta que interpela a las autoridades de ahora y a las anteriores: «Yo no sé que se hace con el dinero de la tasa de red vial». Un termómetro que marca la temperatura de los que hoy ven su fuente de ingresos bajo agua.